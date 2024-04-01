ПОДКАСТ | Эстонские футболисты - не лучшие в мире. Но их стадионы - просто мрак
Премиум Лига обрела единоличного после четвертого тура. Таллиннская „Левадия“ обыграла на глазах у 1154 зрителей городскую команду „Пайде“ (2:0) и с 12 очками возглавила турнирную таблицу. Слушайте подкаст RusDelfi о главном матче минувшего тура чемпионата Эстонии по футболу.
В главном поединке тура на „Спортленд Арене“ „Левадия“ обыграла второго претендента на золотые медали городскую команду „Пайде“ со счетом 2:0. Накануне „Нымме Калью“ одолел „Вапрус“ со счетом 2:1 и поднялся на второе место, опередив „Пайде“. „Флора“ сыграл вничью 0:0 с тартуской „Таммекой“. „Таммека“ осталась на четвертом месте, а „Флора“ - на пятом. „Курессааре“ и нарвский „Транс“ набрали первые очки в сезоне. „Курессааре“ дома обыграл таллиннский „Калев“ со счетом 3:0, а „Транс“ дома победил „Нымме Юнайтед“ со счетом 2:0.
Перед матчем „Левадия“ объявила, что болельщики должны быть готовы к аншлагу. В итоге на трибунах собралось 1154 зрителя, что стало рекордом нынешнего сезона. Предыдущий рекорд принадлежал матчу „Флора“ - „Нымме Юнайтед“ в первом туре. На „Спортленд Арене“ за этим матчем наблюдали 1033 человека.
До перерыва на матчи сборных „Левадия“ и „Пайде“ одержали по три победы. Перед началом сезона прогнозировалось, что именно эти две команды будут главными претендентами на чемпионский титул. Вернувшись после перерыва, „Левадия“ играла более уверенно, победив со счетом 2:0. Это подтвердило, что уверенные победы в первых турах не были случайностью.
Главный соперник „Левадии“ - это они сами. Если им удастся сохранить спокойствие и внутренний климат, их будет трудно одолеть. По слухам, президент „Левадии“ Виктор Левада еще до начала сезона был уверен, что титул в этом году будет принадлежать им. Пока что ожидания оправдываются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.