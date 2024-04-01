ПОДКАСТ | Эстонские футболисты - не лучшие в мире. Но их стадионы - просто мрак

В главном поединке тура на „Спортленд Арене“ „Левадия“ обыграла второго претендента на золотые медали городскую команду „Пайде“ со счетом 2:0. Накануне „Нымме Калью“ одолел „Вапрус“ со счетом 2:1 и поднялся на второе место, опередив „Пайде“. „Флора“ сыграл вничью 0:0 с тартуской „Таммекой“. „Таммека“ осталась на четвертом месте, а „Флора“ - на пятом. „Курессааре“ и нарвский „Транс“ набрали первые очки в сезоне. „Курессааре“ дома обыграл таллиннский „Калев“ со счетом 3:0, а „Транс“ дома победил „Нымме Юнайтед“ со счетом 2:0.

Перед матчем „Левадия“ объявила, что болельщики должны быть готовы к аншлагу. В итоге на трибунах собралось 1154 зрителя, что стало рекордом нынешнего сезона. Предыдущий рекорд принадлежал матчу „Флора“ - „Нымме Юнайтед“ в первом туре. На „Спортленд Арене“ за этим матчем наблюдали 1033 человека.

До перерыва на матчи сборных „Левадия“ и „Пайде“ одержали по три победы. Перед началом сезона прогнозировалось, что именно эти две команды будут главными претендентами на чемпионский титул. Вернувшись после перерыва, „Левадия“ играла более уверенно, победив со счетом 2:0. Это подтвердило, что уверенные победы в первых турах не были случайностью.

Главный соперник „Левадии“ - это они сами. Если им удастся сохранить спокойствие и внутренний климат, их будет трудно одолеть. По слухам, президент „Левадии“ Виктор Левада еще до начала сезона был уверен, что титул в этом году будет принадлежать им. Пока что ожидания оправдываются.

Таймкоды: 0:44 Какие впечатления от главного матча тура?

2:55 Заслуженно ли „Левадия“ лидирует в чемпионате Эстонии?

3:15 „Левадия“ лидирует, потому что „Флора“ стала слабее?

3:47 Впечатления от просмотра матча вживую и от игры „Левадии“

7:03 Организаторы матча „Левадия“ - „Пайде“ просчитались

8:03 Нашему чемпионату не хватает инфраструктуры, но зато у нас есть ВАР

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8:48 Без стадионов с искусственным покрытием нам не обойтись

10:15 Долгожданная победа нарвского „Транса“

11:41 Нарвский „Транс“ заслужил крытый футбольный холл

12:40 Если игроки „Транса“ наберут хорошую форму, то у них будет все хорошо

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14:46 Финские СМИ: почти ни один футболист сборной Эстонии не вышел бы на поле финского чемпионата

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19:25 Эрнесто Аджири мог бы усилить „Левадию“

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