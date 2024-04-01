Правда ли, что капитаном контейнеровоза, разрушившего мост в США, был украинец?

Как утверждалось в вирусных новостях, на сайте «перечисляются все члены экипажа судна» и, в частности, «там указано, что 52-летний украинец с гражданством Украины подписал срочный контракт с 19 февраля 2024 года до 30 апреля».

Доказательством, что капитан Dali — украинец, якобы служит скриншот его карточки на сайте balticshipping.com . Это база вакансий, которой активно пользуются судовладельцы и моряки из разных стран.

Контейнеровоз Dali столкнулся с одной из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки около 01:30 по местному времени. По словам губернатора штата Мэриленд Уэса Мура, когда судно потеряло управление, экипаж подал сигнал бедствия, что позволило властям заблокировать въезд на мост и избежать большего числа жертв. Контейнеровозом управляет сингапурская компания Synergy Group, но в тот раз для перевозки грузов на Шри-Ланку его зафрахтовал датский судоходный гигант Maersk.

Однако, если открыть страницу Dali на balticshipping.com, то можно увидеть только профиль человека из верхней части скриншота, гражданина Индии. Как сказано на другой вкладке, он работал машинистом на этом контейнеровозе в 2017–2018 годах.

Иными словами, на сайте указывается не текущий экипаж судна, а те моряки, которые в настоящий момент ищут работу и упомянули Dali в своей профессиональной биографии. Откуда же тогда взялась информация, что капитаном контейнеровоза в момент его столкновения с мостом был украинец?

Дело в том, что по состоянию на 26 марта в разделе сайта, посвящённом этому судну, действительно значились два моряка. Соответствующие скриншоты сохранили журналист BBC Шаян Сардаризаде и его коллеги из Associated Press.

Один из этих людей — 52-летний гражданин Украины, имя которого указано как Se*** ****. Однако информация о его краткосрочном контракте с владельцами Dali с 19 февраля до 30 апреля 2024 года неверна: в первую дату закончился последний контракт украинского капитана, а с 1 мая он снова доступен для найма. На врезавшемся в мост контейнеровозе, как можно узнать из другой вкладки, украинец в последний раз работал в марте-июле 2016 года.

„Проверено“ нашло человека с такими же данными в соцсетях — его зовут Сергей Яценко. В профиле мужчины в Facebook указано, что он родился в Херсоне, окончил Одесскую морскую академию и работает капитаном. У Яценко есть и неактивная закрытая страница во „ВКонтакте“, где после появления сообщений о его причастности к крушению моста были оставлены многочисленные оскорбительные комментарии.

Вскоре после распространения по соцсетям и СМИ скриншота с balticshipping.com мужчина удалил свою вакансию с этого сайта. Сегодня свои услуги на ресурсе предлагают почти 400 украинских капитанов, но его профиля там нет.

Что касается настоящего экипажа Dali в момент столкновения судна с мостом, то, как указано на сайте владеющей судном компании, он состоял из 22 граждан Индии. Также представители Synergy Group сообщили, что в ночь на 26 марта судном управляли двое лоцманов — лицензированный специалист и его ученик, оба граждане США. В соответствии с местным законодательством каждое иностранное судно в территориальных водах США должно иметь на борту лоцмана с американской лицензией, который берёт на себя навигационное управление, то есть отдаёт приказы о скорости и направлении движения судна.

Таким образом, информация об украинском капитане контейнеровоза Dali не соответствует действительности — специалист, чья фотография распространилась в Сети, в последний раз работал на этом судне в 2016 году. При этом оснований утверждать, что ошибка в вирусных публикациях была преднамеренной, нет. Профиль моряка действительно значился на странице судна на профильном сайте, однако многие интернет-пользователи неверно истолковали представленную там информацию.

Итог: Неправда