ФИФА протестирует в Эстонии изменения в футбольных правилах

„Мы выбрали Эстонию для тестирования изменений прежде всего потому, что это хорошо известное е-государство с широким распространением интернета и смарт-устройств“, - говорится в заявлении ФИФА.

Изменение правил было предложено ФИФА футбольной ассоциации Англии под давлением местной прессы с целью остановить неравное обращение с футболистами и нарушение прав человека, улучшить освещение футбольных матчей и дать игрокам возможность оперативно просматривать видеоповторы

„Позитивным явлением, связанным с этими изменениями, является прекращение дискриминации и нарушений прав футболистов, поскольку в настоящее время футболисты не могут удовлетворить одну из основных потребностей и прав человека современного человека в течение 90 минут, а именно просматривать видеоповторы. Мы также предоставим игрокам возможность более прозрачно влиять на принятие решений судьей, поскольку они смогут смотреть видеоповторы на поле и разговаривать с судьей во время принятия решений. Мы живем в обществе зрителей и хотим быть частью непосредственных эмоций игроков на поле, поэтому логичным шагом будет обязать игроков делиться своими эмоциями непосредственно на поле во время игры, публикуя эксклюзивный контент на различных платформах социальных сетей“, - говорится в заявлении ФИФА.

Вместе с изменением правил может поменяться и стандартная экипировка футболистов, с добавлением ремня, к которому крепится смартфон или другое умное устройство (например, планшет).

ФИФА и ЭФС представят пилотный период изменений в футбольных правилах на пресс-конференции, которая состоится сегодня, 1 апреля, на стадионе А. Ле Кок Арена

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