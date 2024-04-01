В России прекратили поиски 13 рабочих в затопленном руднике „Пионер“

Решение прекратить поиски приняли 1 апреля из-за угрозы повторных обвалов и на основе данных разведывательных скважин, сообщили в компании.

«Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск», — добавили в компании.

Администрация рудника сообщила, что семьи горняков, погибших в руднике «Пионер», получат выплату в размере годового заработка, дети — выплаты до совершеннолетия. Правительство Амурской области также окажет финансовую помощь семьям погибших.

На руднике «Пионер» в Амурской области, где добывали золото, 18 марта обрушилась горная масса, в шахте остались 13 человек. В поисках участвовали более 200 спасателей, в том числе из других регионов России. Обследование рудника, проведенное 25 марта, показало, что он с высокой вероятностью затоплен.

Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России. Рудник принадлежит группе компаний «Петропавловск».

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