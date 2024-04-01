МНЕНИЕ | Конец рождаемости. Николай Кульбака — о том, что мешает расти населению России

Начнем с того, что причины снижения рождаемости в России во многом естественны. Достаточно сравнить нашу страну с другими странами мира. Посмотрим, например, на график, показывающий связь рождаемости и урбанизации.

Мы видим, как падает рождаемость по мере того, как люди переселяются в города. И здесь для России ничего хорошего не предвидится. Доля городского населения в стране продолжает расти из года в год. Рост этот невелик, он составляет всего около 1% за 10 лет. Но все равно это означает, что потенциал роста рождений в стране будет снижаться. Правда, на графике видно, что и на урбанизированных территориях можно увидеть рождаемость близкую к 2. А два ребенка на семью — это почти нормальное воспроизводство численности населения в следующем поколении.

Чтобы понять, можно ли простимулировать россиян рожать больше детей, посмотрим на еще один график, показывающий связь рождаемости с уровнем ВВП на душу населения.

Здесь отрицательная зависимость выражена еще сильнее. Для всех стран с подушевым ВВП до 20 тысяч долларов удвоение ВВП приводит к тому, что женщина в среднем рожает на двух детей меньше.

Причин этому много. Во-первых, в большинстве развитых стран мира женщины составляют серьезную часть рабочей силы. Это означает, что чем более богатой будет страна, тем более интенсивно работают женщины и тем чаще они делают выбор в пользу карьеры, а не в пользу рождения детей. Тем более, что каждый дополнительный ребенок означает для женщины существенное отставание в заработной плате и карьере. Кроме того, чем богаче становится общество и чем дольше живут люди, тем дороже обходится обучение детей. Поэтому чем их больше в семье, тем сложнее дать им всем качественное образование. Так что Россия находится в числе стран, рождаемость в которых упала по вполне объективным причинам.