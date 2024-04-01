МНЕНИЕ | Конец рождаемости. Николай Кульбака — о том, что мешает расти населению России
Неожиданная новость о том, что коэффициент рождаемости в России достиг многолетнего минимума, вызвала шквал негодующих публикаций. Однако для специалистов в области демографии ничего удивительного в этом антирекорде не было, пишет экономист Николай Кульбака.
Начнем с того, что причины снижения рождаемости в России во многом естественны. Достаточно сравнить нашу страну с другими странами мира. Посмотрим, например, на график, показывающий связь рождаемости и урбанизации.
Мы видим, как падает рождаемость по мере того, как люди переселяются в города. И здесь для России ничего хорошего не предвидится. Доля городского населения в стране продолжает расти из года в год. Рост этот невелик, он составляет всего около 1% за 10 лет. Но все равно это означает, что потенциал роста рождений в стране будет снижаться. Правда, на графике видно, что и на урбанизированных территориях можно увидеть рождаемость близкую к 2. А два ребенка на семью — это почти нормальное воспроизводство численности населения в следующем поколении.
Чтобы понять, можно ли простимулировать россиян рожать больше детей, посмотрим на еще один график, показывающий связь рождаемости с уровнем ВВП на душу населения.
Здесь отрицательная зависимость выражена еще сильнее. Для всех стран с подушевым ВВП до 20 тысяч долларов удвоение ВВП приводит к тому, что женщина в среднем рожает на двух детей меньше.
Причин этому много. Во-первых, в большинстве развитых стран мира женщины составляют серьезную часть рабочей силы. Это означает, что чем более богатой будет страна, тем более интенсивно работают женщины и тем чаще они делают выбор в пользу карьеры, а не в пользу рождения детей. Тем более, что каждый дополнительный ребенок означает для женщины существенное отставание в заработной плате и карьере. Кроме того, чем богаче становится общество и чем дольше живут люди, тем дороже обходится обучение детей. Поэтому чем их больше в семье, тем сложнее дать им всем качественное образование. Так что Россия находится в числе стран, рождаемость в которых упала по вполне объективным причинам.
Но при этом можно видеть, что рождаемость в странах с высоким доходом начинает немного расти. Конечно, это происходит не везде, но шансы на рост все-таки существуют. Для этого надо всего лишь еще раз удвоить уровень ВВП на душу населения, чтобы перейти в «клуб» развитых стран, где рождаемость вновь будет увеличиваться с ростом дохода. Вполне реальная задача. Если бы экономика России росла с уровнем 5% в год, решить проблему можно было бы лет за 15. А если рост будет в районе 3% в год, то лет за 25.
И все-таки основная проблема России — не низкая рождаемость, а высокая смертность. Лучше всего об этом говорит величина ожидаемой продолжительности жизни. Она в России составляет 73,46 года.
И этот график подтверждает простую мысль. Низкая продолжительность жизни в России во многом связана с низким уровнем жизни. А чтобы люди дольше жили, надо повышать их доходы.
Впрочем, у России есть еще один резерв роста. Продолжительность жизни, близкая к российским данным, встречается в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии — в странах с ВВП на душу населения в 2−3 раза меньшим, чем в России. И наоборот, страны с уровнем дохода, сопоставимым с российским, нередко имеют продолжительность жизни выше, чем в России.
Причина у этого простая. Россия относится к очень небольшому количеству стран, где мужчины в среднем живут почти на 10 лет меньше, чем женщины. К сожалению, большинство этих стран — либо бывшие советские республики, либо страны соцлагеря. Ученые неоднократно пытались анализировать причины такого разрыва в продолжительности жизни. Судя по всему, дело во вредных привычках и образе жизни. Мужчины намного больше курят, чаще потребляют крепкие алкогольные напитки, реже обращаются к врачам и в целом меньше обращают внимания на состояние здоровья. И это та проблема, которую России рано или поздно придется решать.
Короче говоря, рецепт роста населения для России очень прост. Повышать уровень жизни населения и приучать мужчин заботиться о своем здоровье. Причем делать это не год и не два, а на протяжении десятилетий. Тогда можно надеяться, что страна начнет снова пополняться людьми. Пока что она медленно и неуклонно превращается в пустыню.
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