Что делать, если на выбоине автомобиль повредил шину, диск или ходовую часть?

„Если на выбоине автомобиль получил повреждения, необходимо остановиться и как можно безопаснее припарковаться на обочине. Затем следует включить „аварийку“ и по возможности выставить треугольник аварийной остановки, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения. При этом нужно следить за тем, чтобы на дороге в населенном пункте треугольник находился не ближе 25 метров к автомобилю и не ближе 50 метров на шоссе“, - пояснил руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

Когда безопасность обеспечена, о происшествии необходимо сообщить в полицию по номеру 112, а дорожную информацию передать по государственному инфотелефону 1247. „Также запишите, где именно и когда имело место происшествие и его предполагаемую причину, размер ущерба и тому подобное. Если есть возможность, сделайте фотографии и запишите контактные данные свидетелей“, - добавил Ярв.

Если автомобиль был поврежден на государственном шоссе и причиной повреждения являются несоответствующие требованиям дорожные условия, водитель имеет право представить государству требование о возмещении ущерба через Департамент транспорта. „Ущерб не подлежит возмещению, если он возник не на государственном шоссе, произошел в результате нарушения правил дорожного движения или если выбоина была корректно отмечена средствами регулирования дорожного движения, – сказал Ярв. – Если авария произошла на городской улице или волостной дороге, за компенсацией можно обратиться в местное самоуправление, но и в этом случае вы должны немедленно сообщить в полицию, следовать ее указаниям и зафиксировать весь инцидент“.