Хорошая новость: Касса здоровья добавила в список льгот несколько новых лекарств, это даст шанс людям с серьезными заболеваниями
С 1 апреля список льготных лекарств, финансируемых Кассой здоровья, будет пополнен несколькими важными новыми лекарствами, которые помогут людям с редкими заболеваниями - такими как агрессивная лимфома кожи, неоперабельные доброкачественные опухоли или тем, кто проходит химиотерапию по поводу далеко развившегося рака мочевого пузыря. Данные нововведения облегчат состояние пациентов, возможности лечения которых до сих пор были ограничены.
С начала апреля Касса здоровья будет финансировать лечение новым редким препаратом под названием Коселуго (селуметиниб), который является первым препаратом, лицензированным для лечения нейрофиброматоза. Плексиформные нейрофибромы – это доброкачественные опухоли оболочек периферических нервов, которые могут возникать в любом месте тела. Эти доброкачественные опухоли быстро растут и становятся очень крупными, и поэтому их трудно удалить хирургическим путем.
„Жалобы людей зависят от общей площади и распространенности опухоли и могут быть самыми разными: боль, деформация частей тела, двигательные нарушения, нарушения зрения, расстройства работы мочевого пузыря и/или кишечника. В более тяжелых случаях неограниченный рост опухоли также может привести к инвалидности или оказаться опасным для жизни из-за обструкции дыхательных путей“, - пояснила Геттер Харк, руководитель службы организации сферы рецептов и компенсации лекарств. В данном лекарстве в настоящее время в Эстонии нуждаются два пациента. В зависимости от веса человека цена годового лечения может достигать 100 000 евро.
Важным обновлением списка льготных лекарств также является включение в него действующего вещества могамулизумаб, которое используется для лечения грибовидного микоза на поздних стадиях (синдрома Сезари). „Здесь мы имеем дело с редкими лимфомами кожи, которые в далеко развившейся стадии сильно влияют на качество жизни пациентов и могут привести к летальному исходу. Синдром может сопровождаться отслоением поверхностного слоя кожи и нарушениями терморегуляции, из-за чего пациенты страдают от постоянного чувства холода“, - пояснила Харк. Для пациентов, число которых, по прогнозам, в ближайшие годы может достигнуть десяти, этот новый вариант лечения является очень перспективным.
В список льготных лекарств, компенсируемых Кассой здоровья, будет добавлено и действующее вещество авелумаб. Это первый вариант иммунотерапии, который начнут финансировать для пациентов с раком мочевого пузыря после химиотерапии. По оценкам, в препарате нуждаются 15–20 пациентов в год. „Касса здоровья уже несколько лет проводит компенсирующую иммунотерапию при лечении опухолей различной локализации. Теперь впервые возможности иммунотерапии расширяются для пациентов с уротелиальным раком, у которых опухоль находится в далеко развившейся стадии или она распространена локально, и у которых заболевание не прогрессирует после химиотерапии“, - рассказала руководитель Клиники онкологии и гематологии Северо-Эстонского региональной больницы доктор Хелис Поккер.
Хотя международные руководства по лечению рекомендуют в качестве лечения первой линии при метастатическом раке платиносодержащую химиотерапию, болезнь, несмотря на первоначальный хороший ответ на лечение, прогрессирует у многих пациентов в среднем в течение девяти месяцев, и, по данным Поккер, средняя продолжительность жизни при этом обычно составляет 14–15 месяцев. „Добавление иммунотерапии и новое действующее вещество в качестве поддерживающей терапии после химиотерапии значительно продлевает продолжительность жизни пациентов с уротелиальным раком, доводя медиану продолжительности жизни до 21,4 месяца. У некоторых пациентов эффект иммунотерапии может сохраняться в течение нескольких лет, и пациенты живут либо полностью без болезней, либо с хорошо контролируемым заболеванием“, - добавила она.
Среди других, в схему лечения пациентов с лимфоцитарным лейкозом в качестве первого выбора в лечении будет добавлена новая комбинация лекарств (действующие вещества венетоклакс и ибрутиниб). „По оценкам Кассы здоровья расходы на компенсацию данных лекарств составят три миллиона евро в год. В Эстонии сейчас около 60 пациентов нуждаются в таком лечении, и благодаря новой комбинации лекарств можно значительно замедлить прогрессирование их заболевания“, - пояснила Геттер Харк.
Касса здоровья продолжает прилагать усилия, чтобы обеспечить пациентам доступ к лучшим лекарствам и методам лечения. Предполагаемое общее влияние на бюджет добавления в апреле всех новых лекарств (как амбулаторных лекарств из льготного списка, так и больничных лекарств), составляет почти четыре миллиона евро.
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