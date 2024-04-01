МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко - Эдуарду Одинцу: „Зачем коллективно наказываете россиян?“(1)
Эстония денонсировала договор с Россией о правовой помощи в отношении семейных, гражданских и уголовных дел. Политики решили, что у них нет доверия к российскому правосудию и совершенно невозможно принимать решения российских судов. Никто в здравом уме не будет спорить с тем, что российские суды принимают массу решений под давлением власти и судебная система РФ зависима от чиновников. Но фронтмены разрыва договора не объясняют, чем провинились сотни тысяч жителей Эстонии, имеющие родственников в России, а также вынужденные мигранты, которым закроют возможность решать имущественные дела на родине.
Депутат парламента Эстонии от социал-демократической партии Эдуард Одинец говорит о том, что нельзя доверять российскому правосудию, особенно на фоне агрессии в Украине. Но оговаривается: „Денонсация договора может создать дополнительные сложности гражданам Эстонии как у нас, так и в России… Главный вопрос – как впредь будет выглядеть правовая защита имущества граждан и юридических лиц обеих стран на территории другого государства“. И тут мы подходим еще к одному тезису. „И нельзя игнорировать тот факт, что на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект, предусматривающий реализацию замороженных активов граждан и юридических лиц России“, - говорит Одинец.