МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко - Эдуарду Одинцу: „Зачем коллективно наказываете россиян?“

Депутат парламента Эстонии от социал-демократической партии Эдуард Одинец говорит о том, что нельзя доверять российскому правосудию, особенно на фоне агрессии в Украине. Но оговаривается: „Денонсация договора может создать дополнительные сложности гражданам Эстонии как у нас, так и в России… Главный вопрос – как впредь будет выглядеть правовая защита имущества граждан и юридических лиц обеих стран на территории другого государства“. И тут мы подходим еще к одному тезису. „И нельзя игнорировать тот факт, что на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект, предусматривающий реализацию замороженных активов граждан и юридических лиц России“, - говорит Одинец.