Мнение
01.04.2024, 14:36

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко - Эдуарду Одинцу: „Зачем коллективно наказываете россиян?“

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Сергей Ковальченко
журналист
Эдуард Одинец, Сергей Ковальченко
Эдуард Одинец, Сергей Ковальченко
ФОТО: Olga Minnik | Delfi Meedia

Эстония денонсировала договор с Россией о правовой помощи в отношении семейных, гражданских и уголовных дел. Политики решили, что у них нет доверия к российскому правосудию и совершенно невозможно принимать решения российских судов. Никто в здравом уме не будет спорить с тем, что российские суды принимают массу решений под давлением власти и судебная система РФ зависима от чиновников. Но фронтмены разрыва договора не объясняют, чем провинились сотни тысяч жителей Эстонии, имеющие родственников в России, а также вынужденные мигранты, которым закроют возможность решать имущественные дела на родине.

Депутат парламента Эстонии от социал-демократической партии Эдуард Одинец говорит о том, что нельзя доверять российскому правосудию, особенно на фоне агрессии в Украине. Но оговаривается: „Денонсация договора может создать дополнительные сложности гражданам Эстонии как у нас, так и в России… Главный вопрос – как впредь будет выглядеть правовая защита имущества граждан и юридических лиц обеих стран на территории другого государства“. И тут мы подходим еще к одному тезису. „И нельзя игнорировать тот факт, что на рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект, предусматривающий реализацию замороженных активов граждан и юридических лиц России“, - говорит Одинец.

В переводе с Одинца на русский это означает, что российские граждане, которые приобрели в Эстонии какие-то активы, например, квартиры, могут с легкостью их лишиться, потому что это будет законно и у них не останется возможности оперативно повлиять на это. Если сейчас эстонские органы власти должны принимать документы из России без перевода, а в России аналогичные документы из Эстонии, то теперь все это исчезнет в один миг.

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