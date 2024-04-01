МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: „Правящая коалиция не способна найти деньги на гражданскую оборону. Это саботаж“.
Недавно опубликованный документ по гражданской обороне свидетельствует об исключительной честности должностных лиц в этой сфере, что заслуживает одобрения. Наконец-то было признано, что „с имеющимися ресурсами у государства и муниципалитетов нет необходимой готовности для защиты населения в военной ситуации“.1
Последнее предложение – прямая цитата из документа по гражданской обороне, подготовленного Государственной канцелярией, Министерством внутренних дел и Министерством социальных дел, в котором дается честная, свежая, но разрушительная оценка ситуации в этой области. Ситуация, когда сами чиновники уже пишут в документах, что предоставленными им ресурсами невозможно обеспечить защиту жителей Эстонии, позорна и заставляет задаться вопросом, чем занималось, по крайней мере, последние два года политическое руководство Эстонии.