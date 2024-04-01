МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: „Правящая коалиция не способна найти деньги на гражданскую оборону. Это саботаж“.

Последнее предложение – прямая цитата из документа по гражданской обороне, подготовленного Государственной канцелярией, Министерством внутренних дел и Министерством социальных дел, в котором дается честная, свежая, но разрушительная оценка ситуации в этой области. Ситуация, когда сами чиновники уже пишут в документах, что предоставленными им ресурсами невозможно обеспечить защиту жителей Эстонии, позорна и заставляет задаться вопросом, чем занималось, по крайней мере, последние два года политическое руководство Эстонии.

Документ является дополнением к плану действий по защите населения на 2024-2027 годы,1-2 который по-прежнему отражает низкий уровень амбиций в области гражданской обороны. В планах также предлагаются цели на период до 2034 года, которые все еще остаются на низком уровне. Таким образом, на ближайшие четыре года единственным вариантом является проведение мягких мероприятий, таких как повышение осведомленности людей о том, что государство не способно защитить их в тылу, и что каждый человек должен сам развивать свою систему самозащиты, подкрепленную разработкой быстрой и комплексной системы оповещения об угрозах.3 По той же логике можно было бы предоставить военнообязанным и резервистам только теоретическую подготовку, где практика проводится в их головах во имя структурной экономии бюджета и целей климатической нейтральности, но они все равно отправляются в поле для выполнения своих задач и без снаряжения.