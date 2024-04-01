Звери
01.04.2024, 11:15

ФОТО | Пасху в Таллиннском зоопарке его обитатели отметили раскрашиванием трафаретов яиц

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Произведение, созданное карликовым броненосцем
Произведение, созданное карликовым броненосцем
ФОТО: Inari Leiman | Tallinna loomaaed

Обитатели Таллиннского зоопарка получили в подарок к весенним праздникам краски и раскрасили ими заготовки в виде яиц, пишет Lemmikloom.

Карликовый броненосец Ремондо удивил смотрителей зоопарка своей любовью к искусству: он очень заинтересованно покрывал пятнышками пальчиковой краски трафарет яйца, разнес краски по поверхности носом и когтями, и в итоге у увлеченного художника поделка вышла совершенно разноцветной.

Суданским птицам-носорогам больше всего понравились капельки красного цвета — птицы пытались поймать их клювами. Синий также оказался на их носах в большом количестве, а вот у желтого поклонников оказалось не так много.

Птицы-носороги использовали для рисования клювы

Карликовый бегемотик Пупа отказался наступить на трафарет из яиц, но оставил веселые цветные следы на полу коридора. Слоны, привыкшие рисовать на холсте, не прочь порисовать и на фанере. Шимпанзе, однако, фанеру проигнорировали и предпочли рисовать на бумаге. Сурикаты не очень заинтересовались искусством, но рисунки разглядывали.

Сурикаты отказались от роли художников

Выставку о том, как животные и птицы красят яйца, можно увидеть в вестибюле Центра экологического образования зоопарка.

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