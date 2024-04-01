ФОТО | Пасху в Таллиннском зоопарке его обитатели отметили раскрашиванием трафаретов яиц

Карликовый броненосец Ремондо удивил смотрителей зоопарка своей любовью к искусству: он очень заинтересованно покрывал пятнышками пальчиковой краски трафарет яйца, разнес краски по поверхности носом и когтями, и в итоге у увлеченного художника поделка вышла совершенно разноцветной.

Суданским птицам-носорогам больше всего понравились капельки красного цвета — птицы пытались поймать их клювами. Синий также оказался на их носах в большом количестве, а вот у желтого поклонников оказалось не так много.

Карликовый бегемотик Пупа отказался наступить на трафарет из яиц, но оставил веселые цветные следы на полу коридора. Слоны, привыкшие рисовать на холсте, не прочь порисовать и на фанере. Шимпанзе, однако, фанеру проигнорировали и предпочли рисовать на бумаге. Сурикаты не очень заинтересовались искусством, но рисунки разглядывали.

Выставку о том, как животные и птицы красят яйца, можно увидеть в вестибюле Центра экологического образования зоопарка.

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