„Тебе что, плохо, что мы сюда приехали?“ Какой была оккупация Бучи

Впервые в центре Бучи российские военные появились 27 февраля, когда их колонна пыталась пройти из Гостомеля до Ирпеня и была уничтожена на улице Вокзальной.

При всем этом, магазины в Буче тогда еще работали, люди стояли в огромных очередях за хлебом, мукой и другими продуктами. Из банкоматов исчезли наличные, а из аптек — самые необходимые лекарства.

«А на следующей день мы узнали, что подорвали мост на Варшавской трассе и другие мосты, и было непонятно, как выезжать», — добавляет он.

«Вообще в первый день никакой информации, что происходит вокруг, не было. Шла только „стрелкотня“ со стороны Гостомеля, как фон: бум-бум-бум», — говорит Николай.

Николай также остался из-за родных, которые не захотели уезжать.

Сергей живет в частном доме и тогда казалось, что лучше остаться с семьей тем, где рядом есть колодец, дрова и погреб.

Когда началось полномасштабное вторжение и бои за Гостомель, и Сергей, и Николай решили не уезжать из Бучи.

Впрочем, «более легкая оккупация» — определение очень условное. Погибали в Буче везде, и трупов на центральных улицах также было много.

Оба мужчины живут в центре Бучи — российская оккупация тут проходила немного легче, чем на южной окраине города, где улица Яблонская стала местом самых больших расстрелов гражданских.

А также слова российских военных, с которыми им пришлось встретиться в Буче и которые удивлялись, почему им тут не рады.

Бучанцы Сергей и Николай (имена изменены), которые пережили эту оккупацию, вспоминают для Украинской службы Би-би-си детали и чувства этого долгого месяца.

Но жизнь продолжалась даже в разграбленном и лишенном медицины городе, который пропах дымом и был отрезан от мира российской армией.

Выжить в оккупированной россиянами Буче в марте 2022 года означало провести месяц под обстрелами и под постоянной угрозой быть расстрелянным, если выйдешь на улицу.

Часть магазинов продолжала работать, а на базаре волонтер Жанна Каменева открыла свой продуктовый магазин и что-то раздавала, а что-то продавала по себестоимости.

Мать Николая готовила еду для больницы, потому что нарушилась логистика и было нечего давать больным. Городские власти пытались наладить выпечку хлеба.

Одна из российских БМД, которые пытались уехать после удара по колонне на улице Вокзальной

Был свет, но начались перебои с водой.

28-29 февраля город пытался прийти в себя после первого боя.

В тот день Буче удалось отбиться.

«Бежали по всем маленьким улочкам, хаотично. Такое впечатление, что у них были старые карты и они очень слабо ориентировались на местности», — вспоминает он.

Сергей видел, как остатки разбитой колонны россиян на БМД и БТР с бойцами на броне пытались выехать из Бучи в направлении Ворзеля и Бородянки [расположенные рядом населенные пункты — Ред.]

Мужчины вспоминают, что с того времени по всей Буче «начало нести горелой резиной и дымом». Едкий запах продержался всю оккупацию и кое-то время после нее.

Тогда же загорелись первые многоэтажные дома в центре Бучи, а во время уничтожения колонны пострадал частный сектор на Вокзальной.

«Когда шла российская колонна по Вокзальной, то она простреливала все вокруг, у меня под балконом потом лежали ВОГи [выстрелы для гранатомета — Ред.]», — объясняет он.

Через несколько минут после того, как он ушел, в центре Бучи началась стрельба: «Я выглянул из окна и увидел, что на „Пятаке“ [неформальное название небольшой площади в центре города — Ред.] было уже двое погибших гражданских».

«Где-то с утра это началось. Я еще попробовал зайти в [магазин] Novus за продуктами. А возле подземного перехода стояли ребята с РПГ и сказали: „Иди отсюда, сейчас тут такое будет…“», — вспоминает Николай.

Николай с семьей вернулся в свою квартиру на одном из верхних этажей и видел, как россияне активно обстреливали соседний Ирпень, который они пытались штурмовать: «Били по ближайшим ирпенским высоткам».

«А на следующий день как только вышел из дверей подвала — услышал свист, упал и дальше через полсекунды вокруг взрывы. Наелся песка, двери в подвал вылетели, забор снесло», — добавляет он.

Бучанец Николай, который с близкими тогда находился в доме родственников возле «Варшавской» трассы, так вспоминает тот день: «Увидел, как по „Варшавке“ проехал украинский БТР и отстреливался. Стало понятно, что что-то надвигается и наши отступают. Очень низко пролетел самолет, наверное, российский. А потом в центр заехало семь танков со знаками „V“».

В комплексе «Вилла Сан-Марино» возле населенного пункта Ворзель ее пыталась остановить группа украинских бойцов, но силы были неравными — тот бой подробно описал белорусский доброволец, а ныне командир Полка им. Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров.

3 марта возле горсовета Бучи подняли украинский флаг , но одновременно с этим с запада, со стороны Бородянки, в город начала заходить большая колонна россиян.

Позже базар окончательно закрылся, как и торговый центр «Пассаж» возле него. Вход туда «охранял какой-то дед с ружьем».

«Был такой хаос, что люди стали „тарабанить“ домой все, что могли. Какие-то моющие средства на несколько лет вперед, какие-то шоколадки, алкоголь», — говорит он о тех днях.

«Novus уже не работал, потому что россияне застрелили охранников. И туда начали просто ходить за продуктами», — рассказывает Сергей.

А в последние дни перед оккупацией бучанцы больше всего беспокоились о продуктах питания.

Позже, уже во время оккупации, она погибнет при попытке выехать из Бучи — ее микроавтобус россияне расстреляют на улице Яблонской и автомобиль полностью сгорит с несколькими женщинами, которые в нем находились.

Часто первыми это делали россияне, а потом что-то в них найти пытались уже местные.

Все магазины и аптеки в городе были «вскрыты».

«Ходили какие-то легенды по Буче, что „по этой улице ходить нельзя, потому что будут расстреливать“, или „сегодня комендантский час с 15:00 или 16:00“. Но не было понятно, по какому это времени — киевскому или московскому. А это было достаточно важно знать», — рассказывает Сергей.

А россияне, между тем, ввели «комендантский час».

Главной задачей бучанцев стало выживание, а для этого надо было периодически выходить из дома и пытаться попасть в местную больницу — единственный на тот момент центр, где были какие-то продукты и медикаменты.

В последующие дни обстрелы в Буче то стихали, то нарастали, особенно вечером и ночью.

Через несколько дней ему удалось эвакуировать пожилую женщину из Бучи вместе с одной из групп, но сам он с семьей остался: они не хотели покидать дом.

Сергей дождался, пока обстрел немного стих, вышел и забрал женщину к себе: «Там несколько десятков метров, но дались они очень тяжело».

Стреляли и возле Сергея: «Трассерами задело деревянный дом недалеко от нас и он загорелся. В Viber-группе пишет женщина из Киева, что в этом доме живет ее мать, 91 год, слепая и с диабетом. Что она с сумкой сейчас сидит под забором. А идет жесткий обстрел. Страшно даже в коридор выйти».

«Например, убили моего знакомого в доме возле „Пятака“. Он вышел на балкон и по нему влупили из БМП или чего-то такого. В тот же дом прилетело также с другой стороны — снаряд пробил несколько квартир и в среднем подъезде застрял, не разорвался», — рассказывает Николай.

Тогда же армия РФ начала обустраивать блокпосты — и в центре города периодически были слышны выстрелы и взрывы.

Впрочем, бывали в Буче и случаи откровенного мародерства магазинов со стороны самих местных жителей, когда люди забирали далеко не продукты и предметы первой необходимости (прежде всего — батарейки и другие элементы питания, фонари, керосиновые лампы, туристические горелки).

В то же время управляющий делами Бучанского горсовета Дмитрий Гапченко в интервью каналу TheBuchaCity рассказывал, что трупы возле торгового центра все же были: «Где-то в 20-х числах марта ребята поехали забирать тело возле „Пассажа“. И на подъезде туда их машину расстреляли. Они успели выскочить, остались живы и невредимы. Но после этого ездить на машине уже не могли».

Сергей попросил этих людей забрать труп с базара, потому что температура постепенно поднималась и он стал бояться эпидемии: «Они мне просто ответили: „Понятно“. Было ясно, что таких обращений к ним много».

Тогда по Буче ездила машина «Груз-200», которая собирала тела с улиц и которую пропускали россияне (хотя и не всегда).

«Труп был прикрыт какими-то тряпками, и я сначала подумал, что это манекен. Но потом осознал, что вряд ли на манекене будут какие-то старые кроссовки», — рассказывает Сергей.

Сергей отмечает, что трупов возле «Пассажа» он не видел, но заметил тело убитого на базаре.

Он также вспоминает свою попытку зайти в продуктовый супермаркет в «Пассаже»: «Мы увидели россиян с автоматами и замерли. Они нас не видели, но одновременно туда зашел еще кто-то из наших гражданских. Тогда россияне начали кричать: „Чего вы здесь ходите? Нам что, еще кого-то надо пристрелить и положить трупы возле каждого входа, чтобы вы сюда не ходили? Пошли отсюда!“»

«Первое, что они там сделали, — понабирали себе кроссовок, и у входа лежала гора их берцев. Так российская армия начала воевать в Буче в „Адидасах“, „Найках“, „Пумах“», — говорит Сергей.

Так, например, произошло с «Пассажем», возле которого был блокпост российских военных.

Многим таким образом действительно удалось выйти из оккупации, но часть погибла на той же улице Яблонской или уже от минометных обстрелов в Ирпене.

«Сидели мы как-то во дворе — и вдруг по улице идет куча народа, все в белых повязках. Кто-то накрыт белой простыней, она развивается на ветру, как плащ. И они везут за собой какие-то вещи и чемоданы. Наверное, шли в Ирпень и дальше до моста в Романовке, чтобы эвакуироваться, — рассказывает Николай. — Выглядело это сюрреалистично. Не знаю, что с ними произошло».

Часто они собирались в группы и пробовали добраться до украинских позиций в Ирпене, а далее — через разрушенный мост в Романовке — в Киев.

Выбраться из Бучи люди пытались фактически в течение всего периода оккупации.

Мародеров из Бучи украинские правоохранительные органы задерживали еще как во время оккупации (при осмотре эвакуационных колонн), так и после — когда о вероятных случаях мародерства сообщали другие бучанцы.

А Сергей наблюдал, как люди несли из «Эпицентра» шестиметровый ковер.

«Или сразу несколько человек мне рассказывали, что видели, как кто-то на тележку взял 4-5 плазменных телевизоров. А было еще скользко, лед. Они поскользнулись, падает одна „плазма“ — ну ладно, еще четыре есть», — добавляет он.

„Комендантский час был с 7 утра, а уже в 6:45 люди шли туда, как на работу. Говорили „просто посмотреть“, а потом все в одинаковых куртках возвращаются», — говорит Николай.

Похожая ситуация была и с бучанским торговым центром „Эпицентр“, пока тот не сгорел от обстрелов.

«Видел 6 марта, как Dnipro-M [магазин инструментов — Ред.] „вскрыли“, и пацаны в балаклавах перфораторы выносили. А на следующий день смотрю — какие-то „мужички“ там уже меряли штуки, чтобы поливать жуков. Так же „вскрыли“ и „Новую почту“, — вспоминает Николай.

Мобильная связь оставалась фактически на протяжении всей оккупации, но для этого нужно было забраться на верхние этажи. Кроме того, телефоны садились — и зарядить их без электричества можно было только через генераторы или в машинах, где было топливо.

Узнавать о коридорах можно было по радио или по телефону от родственников и знакомых, которые находились на неоккупированных территориях.

«Помню, как кто-то пробовал выехать еще 6–7 марта. По две-три машины, с надписями „Дети“. Мы только смотрели и думали — куда они едут? Что с ними было — неизвестно. Но иногда потом слышали пулеметные очереди», — рассказывает Николай.

Однако договориться о «зеленом коридоре» получалось не всегда (например, первая эвакуация 9 марта сорвалась), и тогда некоторые местные жители пытались выезжать через российские блокпосты на свой страх и риск.

Согласованный маршрут шел от Бучи мимо Ворзеля и Забучья до Белогородки.

Впрочем, наиболее организованной возможностью покинуть Бучу тогда были «зеленые коридоры» для автобусов и машин, о которых с россиянами договаривалась украинская власть.

«Собрались, обмотались белыми тряпками, на коляску прицепили палку с большим куском простыни… Минут 10 прошли от школы — и мы упираемся в Яблонскую. Перед нами лежит три мертвых молодых человека с завязанными руками. Поворачиваем на Яблонскую, в этот момент у меня включился режим „жизнь в картинке“, реальность стала восприниматься очень странно, будто все происходит не со мной». На улице лежат мертвые люди, много людей, на дороге много крови, их убили совсем недавно…»

Кроме того, россияне продолжали обстреливать из минометов и артиллерии Романовку, где стояли волонтерские автобусы для эвакуации.

Между Ирпенем и Бучей тогда фактически проходила линия фронта: Ирпень продолжали удерживать украинские силы. Чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию, бучанцам нужно было пересечь линию соприкосновения, часто — во время активных боевых действий.

Далее проверили паспорт и начали «наезжать»: «Ты что, не видишь, что война идет? Чего ты лазишь тут?»

Телефона не было, а из вещей при себе только зажигалка, «вдруг кто-то поделится сигаретами».

«Возвращался и за 30 метров до дома выходит россиянин с автоматом и говорит: „Пройдемте“. Иду за ним во двор жилого комплекса, а там сидит второй россиянин, наверное офицер. Первое, что они спросили, это мобильный телефон — и „выворачивай карманы“», — вспоминает Сергей.

В один из дней он ходил в больницу, чтобы попытаться найти лекарства для отца, но безрезультатно.

«Если я тебя еще раз увижу, то зарежу»

Похожим образом пешком из Бучи, из района Яблонской, 10 марта выходил фотограф и оператор Александр Попенко — ему пришлось пройти 24 км.

Свой путь до Белогородки он вспоминает так: «Видели много расстрелянных машин. Особенно возле поворота на Ворзель — там и дети были, и останки на дорогах. А возле Ирпеня встретили несколько сотен людей, которые шли пешком — дети с белыми флагами».

Постепенно представители городской власти, которые еще были в городе, пытались регулировать движение машин по «зеленым коридорам». Когда они видели, что в автомобиле были свободные места, то подсаживали туда пожилых людей или женщин с детьми.

Николай рассказывает, как вынужден был проехать на своей машине через центральную улицу Энергетиков, чтобы забрать своих близких: «Люди бросались на капот, потому что видели, что я сам в машине. Кричат: забери детей, хоть куда-то. Едва их не в окно просовывали. Паника, как в апокалиптических фильмах».

Чтобы отправиться по «зеленым коридорам», в центре Бучи собирались сотни машин, а также много людей, которые надеялись, что их кто-то заберет с собой.

По впечатлениям Сергея, «самыми злыми» российские военные в центре Бучи были после 18–20 марта, когда им не удалось продвинуться дальше и уже не хватало продуктов и топлива.

В целом же Сергею с родными удалось продержаться в Буче до конца оккупации — запасов продуктов и дров хватило на месяц. А еду, когда не было обстрелов, готовили у себя во дворе на глиняной печке, которую они сделали с отцом.

После того случая он несколько дней не выходил из своего двора, а потом снова появилась необходимость куда-то сходить. Но того российского офицера он уже не встречал.

«Россияне в Буче на самом деле очень боялись украинцев. Они хотели, чтобы везде было тихо и никто нигде не ходил. Потому что по ним все время „ответки“ от наших прилетали», — вспоминает Сергей.

«И еще офицер сказал: „Если я тебя еще раз увижу, что ты здесь ходишь, то я тебя зарежу“», — добавляет Сергей.

«И ко мне снова вопрос: „А чего ты здесь ходишь?“ Я уже не выдержал и спросил: „А зачем вы сюда приехали?“ На что был ответ: „А тебе что, плохо, что мы сюда приехали?“ И дальше уже не было смысла разговаривать, потому что для меня это могло плохо кончиться», — описывает разговор с россиянами бучанец.

«Офицер спросил его, почему он стреляет. Тот ответил: „А чего они там ходят“», — вспоминает Сергей, которому этот эпизод особенно запомнился даже в тех условиях.

Параллельно с этим, по воспоминаниям Сергея, другой российский военный вышел на середину соседней улицы и начал стрелять из автомата куда-то в сторону центра — одного из центральных перекрестков Бучи. Было еще светло, это не была ночь.

«Я отвечаю: „Значит, мне надо было сходить“. Потом русский мне говорит: „Здесь куча „бандеровцев“. И они убивают моих пацанов“. Я прошу показать этих „бандеровцев“», — рассказывает Сергей.

«Начались разговоры о том, что украинская армия готовит штурм Бучи, чтобы выбить россиян из города», — говорит он.

Но выезжать те бучанцы, которые еще оставались в оккупации (а таких, по оценкам мэра Бучи Анатолия Федорука, было около 3,5 тыс. из общего населения в 50 тыс. человек, не думали.

«Не было куда, не было зеленых коридоров и мы были между двумя армиями. Думали только о том, есть ли более мощные подвалы, куда можно будет спрятаться во время штурма», — объясняет Сергей.

Но в самом конце марта 2022 года в Буче наоборот стало тише.

«И в последний день оккупации я услышал грохот колонны россиян, которые уезжали — я стоял за домом и где-то минут 20 слушал, как она уезжала», — вспоминает Сергей.

Через пару часов он пошел в больницу, где встретил знакомых, и все говорили, что стало очень тихо, и никто нигде не видит россиян.

А потом в больницу прибыла гуманитарная помощь, а в центре города появились украинские военные.

Оккупация Бучи завершилась 31 марта 2022 года.

Российские войска, пытавшиеся отрезать Киев с запада, так и не смогли пройти дальше через Ирпень, хотя им удалось оккупировать Макаров и выйти к Житомирской трассе.

Во второй половине марта атакующий потенциал россиян начал спадать и из-за растянутой логистики и опасности окружения контратакующими украинскими силами российская группировка была вынуждена отступить в Беларусь.

За неполный месяц российской оккупации в Буче, по данным Офиса генпрокурора Украины, погибло около 700 гражданских. Идентификация всех тел еще продолжается.

После оккупации

И Николай, и Сергей признаются, что какое-то время после оккупации остро реагировали на резкие звуки и на шум от транспорта.