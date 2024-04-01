ВИДЕО | Чемпион России по скейт-кроссу разбился насмерть на соревнованиях

Федерация роллер-спорта России сообщила, что 30 марта Роман Богрец упал во время квалификационного заезда на Кубке Санкт-Петербурга по кроссу на роликовых коньках. Соревнования проходили в клубе „Жесть“. Судя по видеозаписи произошедшего, которое опубликовал телеграм-канал Baza, спортсмен на большой скорости ехал на роликах, внезапно упал и врезался в бетонную конструкцию, ударившись головой.

В федерации заявили, что пострадавшему незамедлительно оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали. По информации родственников, Богрец умер в больнице.

После происшествия соревнования остановили, участников наградили по итогам квалификационного заезда.

Роман был одним из лучших роллеров России. Тренировал юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал.

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