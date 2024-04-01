ЧЕ по хоккею: тартуский „Вялк 494“ обыграл нарвскую команду и сравнял счет в финальной серии. Бронзовые медали у „Виру Спутника“

У хозяев шайбы забросили Павел Плеснев, Александр Сапрыкин, Александр Титов и Никита Кирилов. У „Вялк 494“ хет-трик оформил Александр Богданов, по одной шайбе забросили Каспарс Саулиетис, Микс Липсбергс и Василий Титаренко.

Вратарь нарвской команды Дмитрий Ровда сделал 48 сэйвов, вратарь „Вялк 494“ Юрий Бахтурин - 11 сэйвов, а Даниил Сеппенен - 39.

В субботу, 30 марта, нарвская команда „Паэмурру“ дома обыграла тартуский „Вялк 494“ со счетом 6:3.

Счет в серии до трех побед стал 1:1. Следующие матчи финальной серии пройдут 6 и 7 апреля в Тарту и, если потребуется, 13 апреля в Нарве.

В субботу в Кохтла-Ярве состоялся матч за третье место, в котором между собой играли две местные команды - „Виру Спутник“ и „Эверест“. Победу со счетом 3:2 одержал „Спутник“.

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