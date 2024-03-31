ФОТО | Смотрите, как в Силламяэ отпраздновали 20-летие Эстонии в НАТО!

Музыку исполнили гвардейцы шотландского полка Британской армии. Шотландский гвардейский полк - это один из пяти полков пешей гвардии Британской армии, который возник в качестве личных телохранителей короля Англии и Шотландии Карла I. Сейчас полк находится в Эстонии в рамках расширенного передового присутствия НАТО.

Боевая группа НАТО в Эстонии была развернута в 2017 году, чтобы укрепить оборону нашей страны. Ее рамочным государством является Великобритания, которая дислоцирует в Эстонии на постоянной основе до 2000 британских солдат.

На мероприятии также присутствовали представители нарвского Кайтселийта.

В понедельник похожее мероприятие состоится в Тарту на Ратушной площади, во вторник – в Выру на площади Семинари, в среду – в Пярну на площади Независимости и в четверг – в Таллинне в пляжном парке Штрооми.

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