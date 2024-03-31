Энели Ефимова заняла первое место на соревнованиях в Финляндии
На соревнованиях по плаванию в Хельсинки, которые стартовали в Финляндии в воскресенье, Энели Ефимова показала лучший результат среди представителей Эстонии в первый день соревнований.
17-летняя Ефимова, которая готовится к Олимпийским играм в Париже, выступила на своей главной дистанции - заплыв на 100 метров брассом, где финишировала с явным преимуществом. Она преодолела дистанцию за 1.07,78, что на 0,74 секунды меньше рекорда сезона, который она показала месяц назад в Латвии.
„Если сравнивать сегодняшний заплыв с латвийским, то сегодня я стартовала гораздо смелее, что очень радует“, - сказала Ефимова, которая была на три сотых быстрее в утренних предварительных заплывах. „Однако из-за болезни у меня меньше сил и выносливости, но над этим нужно работать на тренировках, и тогда все будет хорошо“.
Рекордсменка Финляндии Ида Халкко заняла второе место после Ефимовой с результатом 1.08,57. Бронзовая медаль досталась другой представительнице Эстонии Марии Романук - 1.08,96.
Ларс Кулюс стал шестым эстонским пловцом, преодолевшим 50-секундную отметку на дистанции 100 метров вольным стилем. Кулюс преодолел дистанцию за 49,93, что принесло ему серебряную медаль. Во второй раз Кулюс поднялся на пьедестал почета на дистанции 100 метров на спине, заняв третье место.
На дистанции 200 м брассом Ларс Себастьян Антониак получил шанс помериться силами с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Матти Маттссоном. Финн финишировал с явным преимуществом, а Антониак завоевал бронзовую медаль.
Алекса Голд и Артур Тоблер завоевали серебряные медали на дистанциях 200 м вольным стилем и 200 м баттерфляем соответственно. Оливер Куулпак занял третье место в финале на дистанции 400 м комплексным плаванием, а Полина Совца завоевала такую же медаль на дистанции 200 м на спине.
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