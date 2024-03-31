Энели Ефимова заняла первое место на соревнованиях в Финляндии

17-летняя Ефимова, которая готовится к Олимпийским играм в Париже, выступила на своей главной дистанции - заплыв на 100 метров брассом, где финишировала с явным преимуществом. Она преодолела дистанцию за 1.07,78, что на 0,74 секунды меньше рекорда сезона, который она показала месяц назад в Латвии.

„Если сравнивать сегодняшний заплыв с латвийским, то сегодня я стартовала гораздо смелее, что очень радует“, - сказала Ефимова, которая была на три сотых быстрее в утренних предварительных заплывах. „Однако из-за болезни у меня меньше сил и выносливости, но над этим нужно работать на тренировках, и тогда все будет хорошо“.

Рекордсменка Финляндии Ида Халкко заняла второе место после Ефимовой с результатом 1.08,57. Бронзовая медаль досталась другой представительнице Эстонии Марии Романук - 1.08,96.

Ларс Кулюс стал шестым эстонским пловцом, преодолевшим 50-секундную отметку на дистанции 100 метров вольным стилем. Кулюс преодолел дистанцию ​за 49,93, что принесло ему серебряную медаль. Во второй раз Кулюс поднялся на пьедестал почета на дистанции 100 метров на спине, заняв третье место.

На дистанции 200 м брассом Ларс Себастьян Антониак получил шанс помериться силами с бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Матти Маттссоном. Финн финишировал с явным преимуществом, а Антониак завоевал бронзовую медаль.

Алекса Голд и Артур Тоблер завоевали серебряные медали на дистанциях 200 м вольным стилем и 200 м баттерфляем соответственно. Оливер Куулпак занял третье место в финале на дистанции 400 м комплексным плаванием, а Полина Совца завоевала такую же медаль на дистанции 200 м на спине.

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