ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (767-й день) | Сегодня - годовщина освобождения Бучи, которая стала символом российских военных преступлений
Читайте главные новости вокруг войны России против Украины на 31 марта.
Медиацентр Минобороны Украины напоминает, что ровно два года назад — 31 марта 2022 года — украинские войска освободили город Буча в Киевской области, который стал символом военных преступлений РФ в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотогалерею по случаю годовщины освобождения Бучи и других населенных пунктов Киевской области. Вот как он подписал фотографии:
Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, из Ирпеня, из Бородянки, со всей Киевщины, а затем с Сумщины, с Черниговщины — каждый смог увидеть, что это победы не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали. Пусть весь мир никогда не забывает, какой ценой дается эта битва и какое зло мы останавливаем здесь, на нашей земле, когда украинцы останавливают и изгоняют российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Пасхой — и прокомментировал ночную атаку войск РФ
„Поздравляю украинцев и всех христиан, которые отмечают Пасху сегодня. Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит тьме победить. Не даст затмить волю. И которая объединяет — объединяет семьи, народы и континенты. Не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать нашу жизнь. Этой ночью — снова ракеты, снова „шахеды“ против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить. Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн. Тихой Пасхи!
В 2023 году епископы Православной церкви Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе прголосовали за переход к новоюлианскому церковному календарю.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. В указе сказано, что на военную службу призовут 150 тыс человек.
По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29 лет, и кто находится в запасе, отмечает ТАСС).
Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Одесской области поврежден объект энергетики, регион частично обесточен
Российские войска в ночь на 31 марта атаковали Украину, применив беспилотники и ракеты различного типа, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Мирный житель погиб при обстреле Харьковской области
Как рассказал глава региона Олег Синегубов, российские войска вечером 30 марта и ночью 31 марта наносили удары по Харькову и Харьковской области.
Так, в поселке Боровая Изюмского района в результате попадания одного из снарядов в землю рядом со станцией технического обслуживания погиб 19-летний мужчина. Еще один 27-летний мирный житель получил ранения его госпитализировали.
Силы ПВО сбили три беспилотника в Ярославской области
Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили дроны утром 31 марта. Ведомство обвинило в атаке «киевский режим».
На месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет, рассказал губернатор регионаМихаил Евраев.
Ярославская область находится примерно в 650 километрах от границы с Украиной.
Минобороны РФ заявило об обстреле Белгородской области из системы залпового огня Vampire. Один человек пострадал
Российские силы ПВО утром 31 марта уничтожили в воздухе над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, заявили в Минобороны РФ, обвинив в атаке «киевский режим».
Пострадала мирная жительница, в доме которой после обстрела произошел пожар, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года
„Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже“, — цитирует французская газета Le Monde заявление Идальго во время ее визита в Киев 28 марта. Ранее об этом заявлении мэра Парижа не сообщалось.
Папа римский Франциск призвал Россию и Украину обменять военнопленных по формуле „всех на всех“
Такой призыв прозвучал в традиционном пасхальном послании папы римского Urbi et Orbi („Граду и миру“).
„Мои мысли обращены прежде всего к жертвам многочисленных конфликтов, продолжающихся в мире, начиная с Израиля и Палестины, а также Украины. Пусть Воскресший Христос откроет путь мира для многострадальных народов этих регионов. Настаивая на соблюдении принципов международного права, я призываю к общему обмену всеми заключенными между Россией и Украиной: всех на всех“, — говорится в речи понтифика.
Двое подозреваемых в убийстве российского военного летчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании, оставили на месте преступления гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова, сообщила газета The New York Times в большом материале, посвященном убийству. Об этом изданию рассказали на условиях анонимности испанские следователи, ведущие расследование. Газета назвала гильзы важной уликой, указывающей на личность преступников, поскольку эти патроны — стандартные боеприпасы для стран бывшего коммунистического блока.
Источник: Meduza