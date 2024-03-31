ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (767-й день) | Сегодня - годовщина освобождения Бучи, которая стала символом российских военных преступлений

Медиацентр Минобороны Украины напоминает, что ровно два года назад — 31 марта 2022 года — украинские войска освободили город Буча в Киевской области, который стал символом военных преступлений РФ в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотогалерею по случаю годовщины освобождения Бучи и других населенных пунктов Киевской области. Вот как он подписал фотографии:

Когда наши воины выгнали Россию из Бучи, из Ирпеня, из Бородянки, со всей Киевщины, а затем с Сумщины, с Черниговщины — каждый смог увидеть, что это победы не только украинской смелости и оружия, но и человеческой морали. Пусть весь мир никогда не забывает, какой ценой дается эта битва и какое зло мы останавливаем здесь, на нашей земле, когда украинцы останавливают и изгоняют российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей страны с Пасхой — и прокомментировал ночную атаку войск РФ

„Поздравляю украинцев и всех христиан, которые отмечают Пасху сегодня. Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит тьме победить. Не даст затмить волю. И которая объединяет — объединяет семьи, народы и континенты. Не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался бы сломать нашу жизнь. Этой ночью — снова ракеты, снова „шахеды“ против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить. Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн. Тихой Пасхи!

В 2023 году епископы Православной церкви Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе прголосовали за переход к новоюлианскому церковному календарю.