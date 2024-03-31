Исследование OpenMinds: половина опрошенных россиян поверила в версию Кремля, что Украина несет ответственность за теракт в „Крокусе“

Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала, а затем подожгли здание. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и более 550 пострадали. По делу о нападении арестованы девять человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан». Россия заявляет, что за организацией теракта в «Крокусе» стоит Украина, доказательств этому нет. Киев обвинения отрицает.