ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Левадия“ при аншлаге обыграла „Пайде“, а „Флора“ снова потеряла очки

„Левадия“ одержала 4-ю победу подряд

„Левадия“, которая лучше начала матч, вышла вперед на 34-й минуте. Мяч попал в локоть Никите Баранову и после проверки VAR судья назначил одиннадцати метровый удар, который уверенно реализовал Тил Мавретич.

Во втором тайме футболисты „Пайде“ попытались сравнять счет, но на 64-й минуте их подкосил удар Иоана Яковлева со штрафного, который замкнул Бурама Фомба, обеспечив таллиннскому клубу победу со счетом 2:0.

На метче, который проходил на „Спортлэнд Арене“, присутствовало 1154 человека.

Игра получилась очень напряженной, и главному арбитру Кайдо Коппелю пришлось дать целых девять желтых карточек, шесть из которых заработала „Левадия“, а три - „Пайде“.

Таллиннская „Левадия“ продолжает единолично лидировать в Премиум-лиге после четырех туров, набрав максимальные 12 очков в четырех матчах. На третьем месте с девятью очками идет „Пайде“.

„Флора“, оставшись вдесятером, сыграла вничью в Тарту

На 11-й минуте „Таммека“ была близка к тому, чтобы выйти вперед, но Даниил Кураксин выбил мяч с линии ворот. Прошло еще несколько минут, и нападающий „Таммеки“ Ахмед Башер в быстрой контратаке отправил мяч в штангу. Хотя гости создали несколько моментов, но на 31-й минуте мяч оказался в воротах „Флоры“.

Башер вышел один на один с вратарем, но Грюнвальд сумел спасти свою команду. Далее мяч подхватил Херман Педмансон, который забил в пустые ворота. Однако в эпизод вмешались видеоарбитры, которые взятие ворот не засчитали.

Насыщенный событиями первый тайм закончился тем, что игрок „Флоры“ Никита Михайлов ударил игрока „Таммеки“ по затылку. Изначально главный арбитр матча показал игроку „Флоры“ желтую карточку, но с после просмотра видеоповтора она была заменена на красную, и „Флора“ начала второй тайм в меньшинстве.

В первой половине второго тайма хозяева постоянно угрожали воротам соперника, но их дальние удары парировал голкипер Грюнвальд, удары из пределов штрафной не достигали цели, а защитники „Флоры“ блокировали все удары с близкого расстояния.