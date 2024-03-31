ВИДЕО | Силламяэский клуб оформил „золотой хет-трик“, впервые выиграв чемпионат Эстонии по футзалу

На 14-й минуте матча Роман Бажков вывел „Силмет“ вперед, а спустя 2 минуты костариканец Ортега Эррера удвоил преимущество гостей. К перерыву счет стал равным. Отличились Марек Наал и Денис Внуков.

На первой минуте второго тайма Ортега Эррера снова вывел гостей вперед, но Марек Наал тут же счет сравнял. На 26-й минуте Ортега Эррера оформил хет-трик, выведя свою команду вперед. Спустя 6 минут Максим Гончаров удвоил преимущество „Силмета“. Проигрывая в два мяча, „Бункер Партнер“ не опустил руки и на 36-й минуте сумел сравнять счет (5:5). Сначала первым на добивании оказался Внуков, а Павел Рубель забил пятый гол после розыгрыша штрафного.

Последние три минуты матча стали решающими. На 37-й минуте Бажков забил шестой гол в ворота „Бункер Партнер“. За 20 секунд до конца матча Ортега Эррера поставил победную точку в матче, а „Силмет“ завоевал свой первый чемпионский титул.

Финальная серия чемпионата Эстонии по футзалу длится до трех побед. В первых двух матчах „Силмет“ одержал победы - 9:3 и 3:2.

В этом сезоне клуб из Силламяэ оформил „золотой хет-трик“, выиграв чемпионский титул, Суперкубок и Кубок страны.

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