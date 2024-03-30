После 31 марта нельзя использовать шипованные покрышки

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, прекращение использования шипованных покрышек важно также с точки зрения качества воздуха и износа дорожного покрытия. „Исследования показывают, что дорожная пыль связана с рядом проблем со здоровьем, которые могут повлиять на продолжительность жизни. Например, исследование, проведенное в Хельсинки, показало, что 75 процентов уличной пыли в столице возникает из-за использования шипованной резины.

В Таллинне каждую весну собирается около 5500 кубометров мелких частиц дорожного покрытия, выбитых из асфальта шипами автопокрышек. Это более 330 грузовиков с вредным для здоровья материалом“, - сказал Сульг и добавил, что до тех пор, пока шипованные покрышки продолжают использоваться, в городе будет расти количество мелкой пыли и, несмотря на весеннюю уборку, гарантировать отсутствие пыли в городе не удастся.

Проведенное в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Эстонского центра экологических исследований исследование, показало, что в 2020 году в Эстонии загрязнение воздуха стало причиной в среднем 1179 преждевременных смертей, что в общей сложности составляет 14179 потерянных лет жизни, а финансовые последствия для здоровья оцениваются в 666 млн евро.

Согласно исследованию воздействия шипованных автопокрышек, проведенному Таллиннским техническим университетом, сокращение срока использования шипованной резины на 1,5 месяца в одном лишь Таллинне позволило бы сэкономить на ремонте дорог 1,2 млн евро в год.

Начиная с 19 февраля договорные партнеры города Таллинна уже собрали более 3500 тонн мусора и пыли, что составляет 224 грузовика потенциально опасных материалов. Также началась основательная уборка улиц. Весеннюю уборку планируется завершить к 15 апреля.