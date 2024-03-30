ВИДЕО | ЧЭ по футболу: „Нымме Калью“ возглавил турнирную таблицу, а нарвский „Транс“ одержал первую победу в сезоне

„Намме Калью“ возглавил турнирную таблицу

„Нымме Калью“ одержал третью победу в сезоне, обыграв в Пярну местный „Вапрус“ со счетом 2:1. Кевин Каубер на 19-й минуте вывел „Вапрус“ вперед, но спустя 6 минут нападающий „Намме Калью“ Алекс Матиас Тамм реализовал пенальти и сравнял счет.

Тамм, который во вторник впервые забил за сборную Эстонии в матче с Финляндией, на 79-й минуте принес таллиннскому клубу победу. Всего в нынешнем сезоне Премиум-лиги Тамм забил шесть голов.

Набрав 10 очков в четырех турах, „Нымме Калью“ временно возглавил турнирную таблицу. Таллиннская „Левадия“ и городская команда Пайде, выигравшие все три матча, сыграют между собой завтра.

Долгожданная победа нарвского „Транса“

Сезон для „Транса“ начался ужасно. После трех туров у них было ноль побед, а разница забитых и пропущенных мячей составляла 0:14.

Нарвский „Транс“ набрала свои первые очки в сезоне, обыграв дома „Нымме Юнайтед“ со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал Серго Кухианидзе (35-я и 70-я минута). На 75-й минуте вышедший на замену Марк Максимкин получил красную карточку, но даже оставшись в меньшинстве, „Транс“ выстоял и одержал долгожданную победу.

„Курессааре“ обыграл прошлогоднего бронзового призера чемпионата

„Курессааре“, начавший сезон с двух поражений со счетом 0:6, а затем проигравший со счетом 2:3 пярнускому „Вапрусу“, ушел на матчи сборных с нулем очков. Однако в домашнем матче с „Калевом“ они набрали первые очки. В довольно равной игре Мяртен Паюнурм вывел островитян вперед на 41-й минуте. Дальнейшие голы были забиты в конце матча. На 72-й минуте Артём Ермаченко сделал счет 2:0, а на 84-й Йоонас Соомре поставил победную точку.

Турнирная таблица:

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