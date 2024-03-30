Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах
Накануне Зеленский заявил, что мирные переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как ВСУ удастся выйти на границы 1991 года. Песков отметил, что Зеленскому и всем остальным нужно учитывать новые территориальные реалии.
В России появились четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, — и с «этим всем придется считаться», заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Геополитическая реальность с момента начала СВО* кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал Песков.
Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.
*СВО - cпециальная военная операция - так в Россию называют войну против Украины.