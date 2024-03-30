Песков ответил на заявление Зеленского о возможных переговорах

В России появились четыре новых субъекта — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, — и с «этим всем придется считаться», заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Геополитическая реальность с момента начала СВО* кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — сказал Песков.

Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными после 2022 года.

*СВО - cпециальная военная операция - так в Россию называют войну против Украины.