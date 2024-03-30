В Ливане ранены работники ООН, Израиль отрицает причастность

Три наблюдателя Организации Объединенных Наций и переводчик получили ранения на юге Ливана утром в субботу, 30 марта, сообщает пресс-служба временных сил ООН в стране.

По словам пресс-секретаря миссии Андреа Тененти, работники ООН были ранены снарядом, разорвавшимся рядом с ними во пешего патрулирования "голубой линии", разделяющей территорию Израиля и Ливана. Министерство иностранных дел Израиля и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о непричастности к атаке.

По данным Минобороны Норвегии, один из пострадавших - ее гражданин. Еще двое, как пишет ливанское государственное агентство NNA, являются гражданами Австралии и Чили, а переводчик - уроженец Ливана. Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в безопасное место на вертолете.

Миссия ООН на границе Израиля и Ливана

Временные силы ООН в Ливане размещены на границе страны с Израилем в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН от 1978 года. По состоянию на 2013 год общая численность международного контингента там составляла 15 тысяч человек. Более 10 тысяч из них - военные. Главная задача миротворцев - недопущение эскалации на израильско-ливанской границе.

Обострение на ливанско-израильской границе на фоне войны в секторе Газа

С момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года ситуация на границе Израиля и Ливана остается напряженной. ЦАХАЛ и базирующаяся на юге Ливана террористическая организация "Хезболлах" регулярно наносят удары по территории друг друга.

Миротворцы ООН неоднократно призывали к прекращению огня в этом районе. По их словам, обострение вокруг "голубой линии" уже привело к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.