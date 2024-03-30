ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футзалу: бронзовые медали второй год подряд завоевала команда из Виймси

Команда из Виймси заняла второе место в чемпионате Эстонии по футзалу, проиграв оба полуфинала силламяэскому „НПМ Силмету“. Команда из Тарту заняла четвертое место, проиграв полуфинальную серию таллиннскому „Бункер Партнер“ со счетом 1:2.

Первый тайм матча за бронзовые медали завершился безголевой ничьей. Во втором тайме „Виймси Карабах“ начал навязывать свою игру, и на 30-й минуте Юрий Дмитренко открыл счет. На 35-й минуте отличился Виталий Катеринин, а спустя три минуты он же забил третий мяч в ворота гостей.

В финальной серии текущего чемпионата таллиннский „Бункер Партнер“ проигрывает силламяэскому „НПМ Силмету“ со счетом 0:2. Третья игра финальной серии, которая может оказаться последней, состоится сегодня в Таллинне.

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