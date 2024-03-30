30.03.2024, 13:31
ФОТО и ВИДЕО | В Ида-Вирумаа автомобиль съехал с обрыва, рядом нашли мертвого мужчину(22)
В Ида-Вирумаа вчера обнаружили автомобиль, съехавший с обрыва Онтика.
Вчера в 11:44 случайный прохожий сообщил полиции, что в Тойла в деревне Онтика находится автомобиль. Полицейские нашли тело мужчины. Его личность до сих пор не установлена. Тело отправили на экспертизу.
„Собранные на месте доказательства свидетельствуют о том, что автомобиль находился там длительное время, а точные обстоятельства дела будут выяснены в ходе уголовного производства“, - добавили в полиции.
На месте работает спецтехника Департамента полиции и погранохраны.
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