30.03.2024, 13:07
В кафе в Нидерландах захватили заложников
дополнено 14.16
В городе Эде на востоке Нидерландов мужчина захватил посетителей кафе в заложники, полиция эвакуировала жителей около 150 домов, центр города перекрыт, передает AFP.
Как уточняют нидерландские СМИ, захват заложников произошел примерно в 6:05 утра по местному времени. Неизвестно, вооружен ли нападающий.
Он угрожает бомбой. Сколько именно человек находятся в заложниках, не уточняется. Полиция Нидерландов заявила, что версия теракта не рассматривается.
Затем стало известно, что последний заложник был освобожден в нидерландском Эде, нападавший задержан. О его личности не сообщается.