В кафе в Нидерландах захватили заложников

Как уточняют нидерландские СМИ, захват заложников произошел примерно в 6:05 утра по местному времени. Неизвестно, вооружен ли нападающий.

Он угрожает бомбой. Сколько именно человек находятся в заложниках, не уточняется. Полиция Нидерландов заявила, что версия теракта не рассматривается.

Затем стало известно, что последний заложник был освобожден в нидерландском Эде, нападавший задержан. О его личности не сообщается.