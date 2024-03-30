Число пострадавших при теракте в „Крокусе“ выросло до 551 человека

29 марта сообщалось, что в результате теракта пострадали 382 человека.

„По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)“, — заявили в МЧС.

В медицинских службах уточнили ТАСС, что большинств пострадавших были направлены на амбулаторное лечение.

27 марта Следственный комитет сообщал, что получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта в „Крокус Сити Холле“. Соответствует ли количество пропавших без вести числу поступивших заявлений, в СК не уточняли. Телеграм-канал Baza в тот же день писал, что, по предварительным данным, после теракта 95 человек числятся пропавшими без вести.

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