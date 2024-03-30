Российский портал: на границе в Ивангороде задержали двух „серопаспортников“ за контрабанду наркотиков(11)
Российский портал 47news сообщает, что на границе Нарва-Ивангород были задержаны двое „серопаспортников“ за контрабанду наркотиков из России в Эстонию.
Как стало известно 47news, 29 марта сотрудниками Кингисеппской таможни возбуждено уголовное дело о крупной контрабанде наркотиков. Материалы переданы районной полиции.
Это случилось после того, как накануне вечером на пограничный пункт в Ивангороде зашли двое мужчин в возрасте 36 лет. Официально они считаются лицами без гражданства, а живут в Нарве. Во время досмотра один из них уронил на пол розовый сверток с порошком. Экспертиза позже установила, что внутри лежало около трех граммов вещества, которое среди продавцов и потребителей называется „солью“.
По предварительным данным, запретное задержанный приобрел в Ивангороде примерно за 20 тысяч рублей (около 200 евро). Со свертком он планировал вернуться в Эстонию и продать содержимое.
Двое товарищей процессуально задержаны и изолированы в камере. По предварительной информации, ранее они в поле зрения российских правоохранителей не попадали.