Российский портал: на границе в Ивангороде задержали двух „серопаспортников“ за контрабанду наркотиков

Это случилось после того, как накануне вечером на пограничный пункт в Ивангороде зашли двое мужчин в возрасте 36 лет. Официально они считаются лицами без гражданства, а живут в Нарве. Во время досмотра один из них уронил на пол розовый сверток с порошком. Экспертиза позже установила, что внутри лежало около трех граммов вещества, которое среди продавцов и потребителей называется „солью“.