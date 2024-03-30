Говорил ли генерал ФСБ Угрюмов о Путине: „Нам пришлось взорвать дома, чтобы посадить его в Кремль“?

Параллельно родилась версия о возможной причастности к взрывам российских силовых структур, которые якобы действовали в интересах экс-главы ФСБ и премьер-министра Владимира Путина, которого президент Ельцин за месяц до этого объявил преемником. Повод для сомнения дал в первую очередь инцидент с так называемым « рязанским сахаром ». 22 сентября, через шесть дней после последнего из взрывов, жилец многоквартирного дома в Рязани заметил трёх незнакомцев, разгружавших из автомобиля какие-то мешки и заносивших их в подвал. Прибывшие по его вызову милиционеры обнаружили три мешка с веществом, внешне похожим на сахарный песок. К одному из пакетов был прикреплён таймер с отметкой 5:30 по местному времени. Химический анализ, проведённый специалистами рязанского УВД, показал присутствие в мешках взрывчатки. Через два дня директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что в Рязани проходили учения с целью проверки бдительности местных силовиков, злоумышленники были его подчинёнными, а взрывчатки в сахаре не было.

Под домами, о которых идёт речь в цитате, очевидно, имеются в виду жилые многоэтажки в Буйнакске, Москве и Волгодонске, взорванные в сентябре 1999 года. В результате терактов погибли 307 человек, а выводы следствия, которое связало взрывы с боевиками-исламистами, в дальнейшем стали серьёзными аргументами для начала военной операции в Чечне. Результаты официального расследования вызвали серьёзную критику как в России , так и за рубежом .

Как сообщается в публикациях, весной 2000 года, после первых президентских выборов в России с участием Владимира Путин а, некий генерал ФСБ Герман Угрюмов сказал: «Нам пришлось взорвать дома, чтобы посадить его в Кремль, сколько же придётся пролить крови, чтобы его оттуда убрать?» После этого заявления Угрюмов якобы не прожил и нескольких месяцев. Часто вместе с цитатой приводится длинный список других высокопоставленных офицеров силовых структур, скоропостижно скончавшихся в первые годы правления Путина. Цитату в разные годы распространяли новостные порталы (« Главк », NV ) и пользователи соцсетей ( X , Facebook , « ВКонтакте », « Живой журнал »). Широкую популярность история о признании генерала ФСБ получила в Telegram — в частности, о ней писали каналы « Кремлёвский цирк » (462 000 просмотров на момент написания этого разбора), « Соловьиный помёт » (146 000) и « Санкции в РФ » (113 000). На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года интернет-пользователи вновь вспомнили об этой цитате, соответствующие посты набрали десятки тысяч просмотров.

Тем не менее, поскольку и при настоящих сентябрьских терактах взрывчатое вещество было замаскировано под сахар, бывший сотрудник спецслужб Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский предположили, что взрывы устроили российские силовики с целью посеять в обществе панику и поспособствовать избранию президентом Путина. Свои доводы они изложили в опубликованной в 2002 году книге «ФСБ взрывает Россию». Впрочем, бесспорных доказательств своей теории авторам привести не удалось. Их выводы были подвергнуты критике со стороны многих независимых экспертов, включая главу общественной комиссии по расследованию обстоятельств терактов, первого уполномоченного по правам человека в РФ Сергея Ковалёва и американского журналиста, главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова (впоследствии, как и Литвиненко, убитого при загадочных обстоятельствах). И по сей день теория о причастности ФСБ к взрывам домов осенью 1999 года считается если не конспирологической, то как минимум очень спорной.

Кадровый офицер по имени Герман Угрюмов в российских силовых структурах действительно работал — правда, адмиральское (не генеральское) звание было присвоено ему 30 мая 2001 года, за день до смерти от остановки сердца. В 1999 году Угрюмов стал заместителем директора ФСБ, ему подчинялись группы специального назначения «Альфа» и «Вымпел», он принимал непосредственное участие в разработке ряда контртеррористических операций на Северном Кавказе. Ещё Литвиненко и Фельштинский в своей книге указывали, что Угрюмов якобы непосредственно курировал организацию терактов 1999 года. Авторы расследования ссылались на сведения, полученные, по их словам, от Юсуфа Крымшамхалова и Тимура Батчаева (оба находились в розыске по обвинению в организации теракта). Также Литвиненко и Фельштинский выдвинули версию о неслучайности смерти замдиректора ФСБ.