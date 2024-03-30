ВИДЕО | ЧМ по хоккею: женская сборная Эстонии обыграла Израиль и заняла второе место

Сборная Таиланда, которая одержала на турнире четыре победы из четырех, уже в среду после победы над Эстонией со счетом 1:0 гарантировала себе выход в группу А. Женская сборная Таиланда по хоккею впервые участвовала в чемпионате мира и до турнира не имела даже места в мировом рейтинге.

В заключительном матче турнира Эстония со счетом 3:0 обыграла Израиль и завоевала серебро, а Израиль бронзу. Сначала на 5-й минуте первого периода Эмилиа Когер вывела Эстонию вперед, а потом во втором периоде по одной шайбе забросили Мерлин Гриффин и Олеся Прантс.

Эстонские хоккеистки одержали в Кохтла-Ярве три победы в четырех матчах.

Второе место в группе означает, что в следующем году Эстонии снова придется играть в группе В третьего дивизиона.

Турнирная таблица:

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