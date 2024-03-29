В Литве при исполнении служебных обязанностей погиб американский военный

"Руководство литовской армии выражает глубокие соболезнования родным и близким военного. Для выяснения обстоятельств происшествия начато досудебное расследование, которое проводят правоохранительные органы США и военная полиция литовской армии под руководством Вильнюсской окружной прокуратуры", — говорится в пресс-релизе армии Литвы.

Посольство США в Литве подтвердило информацию о гибели военного в пятницу, но не комментировало обстоятельств происшествия.

"Выражаем искренние соболезнования семье в связи с утратой", — говорится в сообщении дипмиссии. За дополнительной информацией посольство советует обратиться в Пентагон.

Свои соболезнования выразил и министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

"Гибель каждого солдата, литовского или из войск союзников, — это большая утрата для всех нас. Выражаю искренние соболезнования родным и коллегам по службе. Наша армия готова оказать солдатам всю необходимую медицинскую, психологическую и духовную помощь", — заявил Касчюнас.

Как уже сообщалось ранее, США разместили в Литве батальонную боевую группу.