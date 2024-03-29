В Таджикистане задержаны девять человек, подозреваемых в связях с нападавшими на „Крокус“

По словам собеседников журналистов, задержания проводились в понедельник, 25 марта, в городе Вахдат, после чего подозреваемых доставили в Душанбе. Как отмечается, в оперативных мероприятиях принимали участие российские силовики, находящиеся в столице Таджикистана. Другие подробности задержаний не приводятся.

Число жертв растет

В пятницу стало известно, что в больнице скончался еще один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале „Крокус Сити Холл“, получивший тяжелые огнестрельные ранения. Об этом, как пишет „Интерфакс“, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 144 человек.

Ранее 29 марта в центре медицины катастроф сообщили, что, по последним данным, в результате теракта пострадали 382 человека, включая девятерых детей.

Телеграм-канал Baza утверждал 27 марта, что пропавшими без вести после теракта числятся 95 человек.

Нападение на „Крокус Сити Холл“ произошло вечером 22 марта. Перед началом концерта группы „Пикник“ в здание ворвались несколько вооруженных людей и открыли огонь по зрителям. В зале возник пожар. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человек и еще более 380 пострадали.

Ответственность за теракт в „Крокусе“ взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием „Вилаят Хорасан“. Российские власти объявили, что задержали 11 подозреваемых в теракте, в том числе четвертых непосредственных исполнителей. 24 марта обвиняемых в теракте арестовали. В суде по мере пресечения задержанные появились со следами избиения, к ним применяли пытки. Позже были арестованы еще четверо фигурантов дела, которые, по версии следствия, сдавали террористам квартиру и предоставили машину.