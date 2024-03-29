В ЮАР автобус упал с моста: погибли 45 человек, выжила только восьмилетняя девочка

Предположительно, водитель потерял управление, и автобус врезался в ограждение, проломил его и упал в ущелье с высоты около 50 метров.

Это произошло на горном перевале Маматлакала между городами Мокопане и Маркен, примерно в 300 км к северу от Йоханнесбурга, сообщает южноафриканский общественный вещатель SABC.

Из всех, кто находился в автобусе, выжила только восьмилетняя девочка. Она получила серьезные травмы, но находится в стабильном состоянии.

„Мы предполагаем, что в момент, когда автобус столкнулся с барьером на мосту, девочку выбросило из автобуса, и поэтому она смогла выжить“, — сказал Би-би-си официальный представитель южноафриканского министерства транспорта Солин Мсиби.

После катастрофы, произошедшей 28 марта, началась спасательная операция, которая продолжалась до утра пятницы. Из ущелья были извлечены тела погибших, однако только девять из них удалось идентифицировать. Поскольку в результате столкновения автобус загорелся, останки многих жертв катастрофы были повреждены.

Министр транспорта ЮАР Синдисиве Чикунга рассказал изданию eNCA, что дорога, с которой упал автобус, отличается множеством „крутых поворотов, очень острых углов“. „Я бы никогда не посоветовал использовать эту дорогу водителям больших транспортных средств, таких как автобусы или грузовые машины“, — говорит министр.