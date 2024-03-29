Премьер-министр Польши: мы должны свыкнуться с мыслью, что живем в эпоху перед войной

Дональд Туск сказал, что „мы живем в самый критический момент“ после окончания Второй мировой войны и все „решат следующие два года“. „Не хочу никого пугать, но война больше не является термином из прошлого. Это реально, и началось это на самом деле более двух лет назад,“ - заявил Туск европейским СМИ.

„Знаю, что это прозвучит беспощадно, особенно для людей младшего поколения, но к приходу новой эры надо морально привыкать. Предвоенная эпоха. Я не преувеличиваю“, – добавил он.

Туск также напомнил о разговоре со своим испанским коллегой Педро Санчесом, который во время заседания Европейского совета якобы настаивал на прекращении использования слова „война“ в официальных заявлениях ЕС, поскольку это якобы пугает европейцев.

„Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией, и что наш долг – не обсуждать, а действовать и готовиться к защите“, – сказал Туск.

Он добавил, что, по его мнению, главной задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранение Украины как независимого и целостного государства. Туск отметил, что президент России Владимир Путин уже обвинил Украину в нападении на концертный зал „Крокус Сити Холл“ под Москвой и „очевидно чувствует необходимость оправдать все более жестокие нападения на гражданские объекты в Украине“.