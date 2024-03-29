Сборная Украины позлорадствовала над Путиным
Блогер Дмитрий Литвинов рассказывает, о лучших командах Евро-2024 и, конечно, о сборной Украины, победа которой позволила позлорадствовать над Владимиром Путиным.
Guardian выкатил Power ranking по сборным, которые отобрались на Евро-2024. Выглядит так:
1. Франция
2. Англия
3. Германия
4. Испания
5. Португалия
6. Нидерланды
7. Бельгия
8. Италия
9. Хорватия
10. Австрия
11. Дания
12. Венгрия
13. Швейцария
14. Румыния
15. Польша
16. Сербия
17. Чехия
18. Шотландия
19. Словения
20. Турция
21. Украина
22. Словакия
23. Албания
24. Грузия
В целом выглядит адекватно, разве что поляков бы чуть опустил, а украинцев вот поднял как раз. В том числе и исходя из жеребьёвки. Ну, и действующие чемпионы там низковато, уж на пару строчек выше точно заслуживают быть.
Там короткие рецензии по каждой команде с привязкой к последним её играм. Выбрал несколько примечательных фактов, больше не про конкретно матчи, а про факты, связанные с ними:
1. Лука Модрич после 174 матчей за сборную и 18 лет игры за неё наконец завоевал свой первый титул с командой. Матчи с Тунисом и Египтом, оказывается, были не просто так, а в рамках некоего Кубка ACUD. Контраст в посещаемости в Египте - полуфинал хорватов с Тунисом смотрела 1 тысяча человек, финал с хозяевами, пусть и без Салаха - 83 тысячи с лишним. И хорваты после бледной нулёвки в полуфинале сменили 4-3-3 на 4-2-3-1, причём Гвардиол играл не в центре, а на фланге.
2. Венгрия обыграла Турцию и Косово - и на данный момент только Колумбия имеет более длинную беспроигрышную серию на уровне сборных, чем мадьяры. Команда не проигрывала с сентября 2022-го (0:2 от Италии в Лиге наций), серия длится 14 матчей - с момента, как Собослаи стал капитаном сборной.
3. Англичане сдержанно переживают за Шотландию - 5 поражений и 2 ничьи в последних 7 матчах сборной. Правда, в июне есть все шансы прервать серию - если не с финнами, то с Гибралтаром уж точно должны своё брать.
4. У Словении ничья с Мальтой сменилась победой над Португалией 2:0 - и победа эта была добыта на фоне смерти отца главного тренера Матьяжа Кека, которого подменил Боштян Сезар (первая реакция - господи, а он что, закончил уже?). А для Португалии поражение стало первым в 12 матчах Роберто Мартинеса с командой, неприятно, хоть и играли без манчестерских Бруну и Бернарду (зато с Криштиану - и пойми ещё, что тут важнее).
5. И перевод текста про Украину: Даже не учитывая геополитического значения победы над Исландией во вторник вечером – хотя, честно говоря, кому не по душе немного schadenfreude* в адрес Владимира Путина? – с чисто спортивной точки зрения было бы очень обидно, если бы Евро лишилось богатой талантами украинской команды, где перспективные игроки есть по всему полю. Не один, а два вратаря мирового уровня – Андрей Лунин и Анатолий Трубин; блестящий молодой плеймейкер Георгий Судаков; более знакомые лица - Александр Зинченко и Михаил Мудрик, чей победный гол может стать определяющим моментом в его всё ещё развивающейся международной карьере. Назначение Сергея Реброва на пост тренера оказалось удачным, и если он сможет сгладить некоторые шероховатости в команде, этим летом они смогут быть реальной угрозой.
Schadenfreude - да, именно так, немецкое слово в англоязычном тексте - это термин для обозначения „злорадства“, который в таком вот виде и заимствован из немецкого в ряд других европейских языков. А что - и правда уместно, и в тексте в том числе - чемпионат-то в Германии пройдёт, самое время чуть обогатить лексикон словами оттуда.