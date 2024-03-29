Сборная Украины позлорадствовала над Путиным

Guardian выкатил Power ranking по сборным, которые отобрались на Евро-2024. Выглядит так:

1. Франция

2. Англия

3. Германия

4. Испания

5. Португалия

6. Нидерланды

7. Бельгия

8. Италия

9. Хорватия

10. Австрия

11. Дания

12. Венгрия

13. Швейцария

14. Румыния

15. Польша

16. Сербия

17. Чехия

18. Шотландия

19. Словения

20. Турция

21. Украина

22. Словакия

23. Албания

24. Грузия

В целом выглядит адекватно, разве что поляков бы чуть опустил, а украинцев вот поднял как раз. В том числе и исходя из жеребьёвки. Ну, и действующие чемпионы там низковато, уж на пару строчек выше точно заслуживают быть.

Там короткие рецензии по каждой команде с привязкой к последним её играм. Выбрал несколько примечательных фактов, больше не про конкретно матчи, а про факты, связанные с ними:

1. Лука Модрич после 174 матчей за сборную и 18 лет игры за неё наконец завоевал свой первый титул с командой. Матчи с Тунисом и Египтом, оказывается, были не просто так, а в рамках некоего Кубка ACUD. Контраст в посещаемости в Египте - полуфинал хорватов с Тунисом смотрела 1 тысяча человек, финал с хозяевами, пусть и без Салаха - 83 тысячи с лишним. И хорваты после бледной нулёвки в полуфинале сменили 4-3-3 на 4-2-3-1, причём Гвардиол играл не в центре, а на фланге.

2. Венгрия обыграла Турцию и Косово - и на данный момент только Колумбия имеет более длинную беспроигрышную серию на уровне сборных, чем мадьяры. Команда не проигрывала с сентября 2022-го (0:2 от Италии в Лиге наций), серия длится 14 матчей - с момента, как Собослаи стал капитаном сборной.

3. Англичане сдержанно переживают за Шотландию - 5 поражений и 2 ничьи в последних 7 матчах сборной. Правда, в июне есть все шансы прервать серию - если не с финнами, то с Гибралтаром уж точно должны своё брать.