Предполагаемый лидер российского преступного мира вышел на свободу

Предполагаемый лидер российского преступного мира, вор в законе Захарий Калашов вышел на свободу из колонии в Краснодарском крае, сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание Mash. Он отсидел около шести лет из назначенных ему в 2018 году 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.