МИД Германии: „Цель Путина - втянуть НАТО в войну“

„Целью Путина было и остается разрушить существование Украины как независимой, свободной страны и втянуть НАТО в войну“, - заявила Анналена Бербок изданиям медиагруппы Funke и добавила, что правительство Германии никогда этого не допустит.

Путин недоступен для аргументов и призывов к человечности и „определенно не хочет вести переговоры“, сказала министр. Кроме того, по словам Бербок, финансируемая Москвой пропагандистская кампания через сайт „Голос Европы“ (Voice of Europe) является частью военного арсенала президента России. Война ведется не только с помощью вооруженных сил, но также с помощью „фейковых новостей, манипуляций и целенаправленного воздействия“, заявила министр. Это лишь один из примеров того, как кремлевский лидер хочет „разрушить нашу демократию“, добавила Бербок.