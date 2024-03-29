Китайская армия построила в пустыне копию правительственного района столицы Тайваня

Почти в 1000 километрах к западу от Пекина китайская армия построила город посреди пустыни Внутренней Монголии.

Эксперты проанализировали структуру зданий и улиц и оказалось, что военная постройка является точной копией правительственного района Тайбэя — столицы демократического Тайваня. Постройку можно увидеть на спутниковых снимках от Apple и Bing.

Воссозданы десять улиц, перекрестки и центральные площади. Многие здания являются муляжом, состоящим только из фасада .В общей сложности в пустыне воссозданы десять улиц, а также перекрестки и центральные площади. В центре — администрация президента Тайваня.