Главком ВСУ: если россияне отправятся в Харьков, он станет для них роковым городом

«Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую ​​вероятность, — сказал военный. — На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий».

При этом Сырский также сослался на прошлый опыт освобождения Харьковской области осенью 2022 года, которым он командовал.

«У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось „просчитать“ противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом», — заявил Сырский.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что в ближайшие месяцы — в конце мая или июне — на фронте ожидается новое крупное наступление российских войск. О каком направлении идет речь, он не уточнил.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что следующей целью в войне с Украиной Кремль ставит нападение на Харьков. Владимир Путин заявлял, что необходимо создать «санитарную зону» вокруг Белгородской области, граничащей с Харьковской областью и подвергающейся регулярным обстрелам.

Источники «Медузы» среди «российских элит» говорили, что информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято, у них нет. Однако они сходятся во мнении, что это «вполне вероятный сценарий», который в теории может потребовать новой волны мобилизации.