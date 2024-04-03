Поехали ко мне!
03.04.2024, 17:40

ПОДКАСТ | Садизм или искусство? О сексуальной практике шибари

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Работа мастера шибари может выглядить следующим образом. Иллюстративное фото.
Работа мастера шибари может выглядить следующим образом. Иллюстративное фото.
ФОТО: Guryanov Andrey | Shutterstock

В новом выпуске подкаста о сексе „Поехали ко мне“ Алина* рассказала, что такое шибари, как это связано с сексом и БДСМ, и о том, как она пришла к этой эротический, эстетической и медитативной практике.

Ведущие подкаста поделились личным опытом участия в шибари-сессиях и расспросили Алину, которая практикует шибари много лет, обо всех нюансах: эротике, эстетике, безопасности, психологии, доминировании и многих других.

Пример подвешивания в шибари-практике.
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Тайм-коды:

  • 01:01 Что такое шибари, как появилось и в каком виде дошло до нас? Рассказывает Алина

  • 02:43 Шибари - это только про секс?

  • 03:40 Как Алина узнала о шибари

  • 04:56 Маша о том, как узнала о практике

  • 05:45 Как давно Алина занимается шибари?

  • 06:00 Путь развития Алины

  • 06:45 С чего начать изучение?

  • 07:30 „На себе лимит достигнут, надо искать себе жертв“

  • 08:00 На ком практиковаться новичку

  • 09:00 Чем специальные веревки для шибари отличаются от веревок из строительного магазина?

  • 10:30 Не покупайте ЭТИ веревки!

  • 11:10 „Эта практика сама по себе опасная“

  • 11:40 Артур о том, как сходил на урок шибари

  • 12:30 На чем основано шибари и как практика связана с БДСМ?

  • 12:53 „Могу ли я трогать твои соски?“

  • 13:30 „Результат может быть каким угодно“

  • 13:55 Что и как можно повредить во время шибари-сессии?

  • 15:55 Где изучать основы безопасности?

  • 16:25 О рисках получить психологическую травму во время шибари-сессии

  • 16:50 Когда и с кем точно нельзя заниматься шибари?

  • 18:30 „На первую сессию можно пойти с другом“

  • 19:05 Почему шибари - это именно сексуальная практика, если сексом заниматься неудобно?

  • 22:00 „Пенетративный секс в шибари - это опасно, бессмысленно и комично“

  • 22:25 Что сексуального можно делать с человеком, который подвешен?

  • 22:45 Маша о том, как ходила на шибари-сессию и о возбуждении от обездвиживания

  • 25:35 „Я не заинтересована в том, чтобы меня связали. Меня интересует доминация“

  • 26:15 В Эстонии не было места, где можно было бы безопасно практиковать шибари и БДСМ, поэтому Алина* создала его сама

  • 27:45 „Шибари - это серьезная когнитивная нагрузка“

  • 28:30 Артур: „Когда я ее частично обездвижил, я почувствовал возбуждение, хотя это был незнакомый человек“

  • 30:00 Система „Светофор“ в шибари и БДСМ

  • 30:45 Что такое bratting в БДСМ?

  • 33:10 О состоянии subspace во время подвешивания

  • 34:30 О мазохистах

  • 35:25 О „синдроме беспокойных ног“

  • 36:15 Об элементе борьбы

  • 38:10 „Человек, которого связывают, должен очень хорошо коммуницировать“

  • 39:20 Маша о том, почему быть связанной - привлекательно

  • 40:40 „Ты не должна себя отдавать человеку, который тебя вяжет“

  • 41:20 „Будьте очень осторожны, с кем вы играете!“

  • 42:12 Смех во время шибари-сессии

  • 44:50 Маша: подавлять эмоции - убивать коннект с самим собой

  • 46:58 Этапы шибари-сессии. Как завершают процесс?

  • 47:50 „Все начинается с себя“

  • 49:00 Почему мы часто не знаем о собственных триггерах?

  • 50:20 Что такое aftercare и почему он очень важен?

Пример шибари-узлов на манекене.

Алина* не раскрывает своего настоящего имени и лица в целях личной безопасности.

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста − журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

За новыми эпизодами следите на странице подкаста, а также в социальных сетях.

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