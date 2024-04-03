ПОДКАСТ | Садизм или искусство? О сексуальной практике шибари(16)
Ведущие подкаста поделились личным опытом участия в шибари-сессиях и расспросили Алину, которая практикует шибари много лет, обо всех нюансах: эротике, эстетике, безопасности, психологии, доминировании и многих других.
Алина* не раскрывает своего настоящего имени и лица в целях личной безопасности.
„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста − журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.
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