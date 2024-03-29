ПОДКАСТ | О практике шибари: „Чувство беспомощности во время сексуального акта - эротично“

01:01 Что такое шибари, как появилось и в каком виде дошло до нас? Рассказывает Алина

02:43 Шибари - это только про секс?

03:40 Как Алина узнала о шибари

04:56 Маша о том, как узнала о практике

05:45 Как давно Алина занимается шибари?

06:00 Путь развития Алины

06:45 С чего начать изучение?

07:30 „На себе лимит достигнут, надо искать себе жертв“

08:00 На ком практиковаться новичку

09:00 Чем специальные веревки для шибари отличаются от веревок из строительного магазина?

10:30 Не покупайте ЭТИ веревки!

11:10 „Эта практика сама по себе опасная“

11:40 Артур о том, как сходил на урок шибари

12:30 На чем основано шибари и как практика связана с БДСМ?

12:53 „Могу ли я трогать твои соски?“

13:30 „Результат может быть каким угодно“

13:55 Что и как можно повредить во время шибари-сессии?

15:55 Где изучать основы безопасности?

16:25 О рисках получить психологическую травму во время шибари-сессии

16:50 Когда и с кем точно нельзя заниматься шибари?

18:30 „На первую сессию можно пойти с другом“

19:05 Почему шибари - это именно сексуальная практика, если сексом заниматься неудобно?

22:00 „Пенетративный секс в шибари - это опасно, бессмысленно и комично“

22:25 Что сексуального можно делать с человеком, который подвешен?

22:45 Маша о том, как ходила на шибари-сессию и о возбуждении от обездвиживания

25:35 „Я не заинтересована в том, чтобы меня связали. Меня интересует доминация“

26:15 В Эстонии не было места, где можно было бы безопасно практиковать шибари и БДСМ, поэтому Алина* создала его сама

27:45 „Шибари - это серьезная когнитивная нагрузка“

28:30 Артур: „Когда я ее частично обездвижил, я почувствовал возбуждение, хотя это был незнакомый человек“

30:00 Система „Светофор“ в шибари и БДСМ

30:45 Что такое bratting в БДСМ?

33:10 О состоянии subspace во время подвешивания

34:30 О мазохистах

35:25 О „синдроме беспокойных ног“

36:15 Об элементе борьбы

38:10 „Человек, которого связывают, должен очень хорошо коммуницировать“

39:20 Маша о том, почему быть связанной - привлекательно

40:40 „Ты не должна себя отдавать человеку, который тебя вяжет“

41:20 „Будьте очень осторожны, с кем вы играете!“

42:12 Смех во время шибари-сессии

44:50 Маша: подавлять эмоции - убивать коннект с самим собой

46:58 Этапы шибари-сессии. Как завершают процесс?

47:50 „Все начинается с себя“

49:00 Почему мы часто не знаем о собственных триггерах?