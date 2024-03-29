СМИ: Церемонию открытия Олимпийских игр хотят отменить

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД республики отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр и перейти к „плану Б“ из-за высокой угрозы безопасности участников, сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе.

По его словам, нынешний формат речного парада представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть, пишет РБК. „Мы должны перейти к плану Б“, — подчеркивает источник.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен должен был 28 марта встретиться по этому поводу с представителями спецслужб, сообщает радиостанция. На этой встрече представители DGSI собирались проинформировать министра об уровне террористической угрозы — силовики опасаются „возвращения массового терроризма во Францию“.

Среди возможных рисков упомянуты террористы-одиночки, которые могут врезаться в толпу на машине или напасть с использованием огнестрельного оружия. Также сотрудники разведки опасаются так называемых спящих ячеек террористов внутри страны, которые „активируются удаленно из афганской зоны“. В связи с этим DGSI хотят избежать сценария „скоординированного нападения“ в день открытия ОИ-2024, передает Europe 1.

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