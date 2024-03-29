Муниципальные выборы в Турции: почему битва за Стамбул — это битва за всю страну

В Стамбуле Эрдоган по сути дважды потерпел поражение — сначала в марте, а затем в июне 2019 года, когда ЦИК распорядился о проведении повторных выборов после жалоб ПСР на нарушения.

НРП постарается сохранить под своим контролем крупные города, включая Стамбул, столицу Анкару и курортную Анталью, которые оппозиции удалось отвоевать у правящей ПСР в 2019 году.

Спустя почти год после президентских и парламентских выборов в Турции, которые обеспечили Эрдогану третий срок на посту президента, 31 марта страна вновь придет на избирательные участки, на этот раз на общенациональные муниципальные выборы.

Человеком, победившим Эрдогана на выборах 2019 года, был харизматичный Экрем Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) и с тех пор руководит городом.

«Стамбул — это его дом. Проигрыш оппозиции на местных выборах 2019 года был для него катастрофой», — добавляет Акташ, имея в виду поражение на муниципальных выборах, которое положило конец 25-летнему правлению в городе Партии справедливости и развития (ПСР) и ее предшественников.

Эрдоган вырос на улицах Стамбула, зарабатывая на карманные расходы продажей бутылок с водой и симитов — бубликов с кунжутом — на футбольных полях Касымпаши и в историческом районе Эминёню.

Затем он начал подниматься по политической лестнице, став мэром Стамбула, премьер-министром и, в конце концов, президентом Турции.

Это не только место его рождения, но и город, где он начал политическую карьеру в 1970-х годах: сначала он возглавил молодежное отделение Партии национального спасения в районе Бейоглу, куда входит квартал Касымпаша — там жили представители рабочего класса, там же Эрдоган провел свое детство.

На предвыборном митинге в Бейликдюзю 24 марта Имамоглу заявил своим сторонникам, что он намерен повторить успех: „В 2019 году мы закрыли одну главу [правления ПСР], а 31 марта они уйдут в прошлое“.

Он считается главным соперником Эрдогана за последние десятилетия — ни одному другому кандидату от оппозиции не удавалось победить его.

Хотя для участия в выборах мэра Стамбула Эрдоган выдвинул кандидатуру своего бывшего министра окружающей среды и урбанизации Мурата Курума, эти выборы рассматриваются как арена борьбы между Имамоглу и Эрдоганом.

Стамбул также является главным экономическим центром, внося значительный вклад в ВВП страны. Контроль над Стамбулом означает контроль над значительной частью экономической деятельности Турции, включая торговлю, туризм и финансы.

Городской электорат разнообразен, он принадлежит к разным политическим, этническим, религиозным и экономическим группам и имеет глубокие корни в разных городах Турции. Стамбул для многих является моделью Турции.

„Когда у вас есть поддержка Стамбула, вы становитесь действующим лицом национальной политики, в том числе и на глобальном уровне“.

„Хотя оппозиция проиграла Эрдогану на прошлогодних президентских выборах, между победой в Стамбуле и победой в Турции по-прежнему существует тесная связь. Если Имамоглу удастся удержать Стамбул, у оппозиции останутся большие надежды на предстоящие в 2028 году президентские выборы“.

„Победы на выборах в крупных городах против правящей ПСР подняли боевой дух оппозиции в 2019 году, вселив надежду на победу на президентских выборах“, — говорит Седа Демиралп, профессор политологии факультета международных отношений Ишикского университета в Стамбуле.

Новая победа над Эрдоганом, как указывают политические комментаторы, позволила бы Имамоглу укрепить свою политическую власть и проложила бы ему дорогу к участию в предстоящих президентских выборах 2028 года.

Однако сам Имамоглу о планах на выборы пока не говорил.

В интервью турецкой газете Cumhuriyet 24 марта, отвечая на вопрос, примет ли он участие в президентских выборах, Имамоглу сказал: „У меня большие планы на Стамбул, и я больше ни о чем не мечтаю, только об этом. Нет смысла говорить о чем-то, что случится через четыре года“.

По словам Имамоглу, за пять лет, проведенных в должности мэра, он больше всего гордится тем, что под его руководством была расширена железнодорожная сеть города, созданы новые зеленые зоны и улучшена социальная помощь.

Он также продвигал проекты городского строительства, создал тысячи новых единиц жилья и обещает продолжить эту работу.

Под страхом землетрясения

Вот уже почти шесть лет Турция переживает экономический кризис. Обещания вывести страну из этого кризиса стали неотъемлемой частью предвыборной кампании на муниципальных выборах. Однако перед Стамбула стоит еще одна опасность: землетрясения.

Сейсмологи предупреждают, что разрушительное землетрясение может произойти в городе в любой момент, и местные власти должны предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы и материальный ущерб.

В прошлом году в результате двух мощных землетрясений на юге Турции погибло более 53 тыс. человек.

Во главе повестки ПСР стоят проекты городской перестройки, включающие снос старых аварийных построек и возведение новых сейсмоустойчивых зданий.

„Имя Мурата Курума ассоциируется с городской застройкой и имеет символическое значение, — говорит Седа Демиралп. — Но этого может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить ему победу“.

„Мурат Курум — технократ в кругах ПСР, и он будет ассоциироваться с партийным, а не собственным брендом, в то время как с Имамоглу все обстоит ровно наоборот“, — добавляет она.

Кампания Эрдогана