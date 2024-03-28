В Кохтла-Ярве оппозиция инициировала вотум недоверия главе горсобрания Эдуарду Одинцу и мэру Хенри Казело

„Главная причина вотума заключается в том, что Эдуард Одинец нарушает порядок работы горсобрания и ограничивает права оппозиции, которые из него вытекают. Помимо всего прочего, еще одной из причин является то, что председатель горсобрания использовал городские деньги на то, чтобы сделать себе политическую рекламу. Но и в целом нас не устраивает его отношение к организации работы горсобрания“, - сказал в четверг после заседания горсобрания лидер оппозиционной фракции Restart Яанек Пахка..

„Отношусь к этому совершенно спокойно“, - отреагировал Одинец, который оценивает как очень хорошее здоровье нынешней коалиции, в которую входят центристы и соцдемы, имеющие на двоих 13 голосов из 25.

Основные причины для выражения недоверия мэру - неспособность организовать работу горуправы за прошедшие четыре месяца, неуважительное отношение к пожилым горожанам и использование денег налогоплательщика для политической рекламы.

По словам Одинца, речь идет об обычном предновогоднем видеообращении, на которое было потрачено 150 евро. Одинец уточнил, что вместе с Хенри Казело они в начале этой недели вернули деньги в городской бюджет.

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