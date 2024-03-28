ВИДЕО | Сломанная ключица и ребра. Во время велотура в Бельгии на глазах у эстонского велогонщика произошёл массовый завал

Однако почти за 68 километров до финиша произошла авария, в которой бельгиец Ваут ван Арт (Team Visma | Lease a Bike) сломал ключицу и несколько ребер. Кроме того, гонку были вынуждены прервать товарищ Михкельса по команде Биньям Гирмай, Яспер Стёйвен (Lidl-Trek) и Мадс Педерсен (Lidl - Trek).

„К счастью, я сам остался на ногах, а все, кто упали в нашей команде, не пострадали“, — сказал Михкельсон после гонки. „Сегодня у меня не очень хорошо работали ноги, и когда меня обогнали 30 велогонщиков, я не смог за ними угнаться. У нас был велогонщик, который позже догнал группу лидеров, так что оставалась надежда, что он сможет войти в ТОП-10, но, к сожалению, он потом отстал от них“.