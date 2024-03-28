ВИДЕО | Сломанная ключица и ребра. Во время велотура в Бельгии на глазах у эстонского велогонщика произошёл массовый завал
В бельгийской однодневной велогонки Дварс доор Фландерен (188,6 км) победу одержал американец Маттео Йоргенсон (Team Visma | Lease a Bike; 4:07.44). Эстонский велогонщик Мадис Михкель (Intermarche - Wanty) финишировал 48-м.
Йоргенсон оторвался от небольшой группы велосипедистов за семь километров до финиша. Норвежец Йонас Абрахамсен (Uno-X Mobility; +0.29) стал вторым, а швейцарец Штефан Кюнг (Groupama - FDJ) - третьим. Михкельс финишировал в группе, которая уступила победителю три минуты и 48 секунд.
Однако почти за 68 километров до финиша произошла авария, в которой бельгиец Ваут ван Арт (Team Visma | Lease a Bike) сломал ключицу и несколько ребер. Кроме того, гонку были вынуждены прервать товарищ Михкельса по команде Биньям Гирмай, Яспер Стёйвен (Lidl-Trek) и Мадс Педерсен (Lidl - Trek).
„К счастью, я сам остался на ногах, а все, кто упали в нашей команде, не пострадали“, — сказал Михкельсон после гонки. „Сегодня у меня не очень хорошо работали ноги, и когда меня обогнали 30 велогонщиков, я не смог за ними угнаться. У нас был велогонщик, который позже догнал группу лидеров, так что оставалась надежда, что он сможет войти в ТОП-10, но, к сожалению, он потом отстал от них“.
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