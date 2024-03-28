В России сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в „Крокусе“

По данным СК, задержанный „участвовал в схеме финансирования террористов“. Никаких других подробностей ведомство не привело.

В сообщении СК также утверждается, что „в результате работы с задержанными террористами получены доказательства их связи с украинскими националистами“.

В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления.

ФСБ 23 марта сообщала о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия, — непосредственные террористы, еще троих обвиняют в оказании террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации до сих пор не сообщалось.

Вечером 22 марта за 10 минут до выступления группы „Пикник“ несколько мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать зрителей без разбора, а потом подожгли здание. Подозреваемых задержали рано утром на следующий день. По данным МЧС, при теракте пострадали 360 человека, погибли 143.

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