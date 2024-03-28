ВИДЕО | Возле Севастополя в море упал военный самолет

«В море упал военный самолет. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 м от берега. Его жизни ничего не угрожает»,— написал Развожаев в Telegram-канале. По информации Telegram-канала «112», речь идет об истребителе Су-35.

Сообщение о падении вертолета Михаил Развожаев опубликовал в 18:24 мск. В 18:17 мск департамент транспорта региона объявил о закрытии рейда в Севастопольской бухте. Работа морского пассажирского транспорта была возобновлена в 18:34 мск.

Живущий в городе российский военный блогер Борис Рожин утверждает в телеграме, что самолёт мог попасть под дружественный огонь. Российское министерство обороны и ВСУ инцидент на момент публикации новости не комментировали. В качестве других версий называются технические неполадки и попадание птицы в двигатель.

Инцидент попал на видеозаписи очевидцев. Перед крушением самолёт горел в воздухе.

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