Айвар Похлак о сборной Эстонии по футболу: затянувшаяся безвыигрышная серия вызывает беспокойство

В марте сборная Эстонии уступила Польше со счетом 1:5 в плей-офф отбора чемпионата Европы. Затем последовал проигрыш от Финляндии со счетом 2:1 на Олимпийском стадионе в Хельсинки. После того как ЭФС принял решение продлить контракт с Хэберли в конце года, Похлак признался, что последние выступления эстонской сборной волнуют его больше, чем обычно.

„Конечно, затянувшаяся безвыигрышная серия вызывает беспокойство, и с осени ярких моментов было довольно мало. Я бы сказал, что домашняя игра в начале сентября против Швеции (Эстония проиграла 0:5 - прим. ред.) вывела команду из равновесия, и мы потеряли свои игровые принципы“, — сказал Похлак в интервью Soccernet.

Похлак также понимает, что на фоне плохих результатов растет давление как со стороны СМИ, так и со стороны общественности. „Да, мы понимаем это давление и считаем такое внимание к футбольной сборной важным и нормальным явлением в современном мире. Справиться с давлением не проблема - решения все равно должны приниматься на основе компетентности и оценки реальной ситуации, а не под давлением, прислушиваясь к мнениям и позициям вовлеченных сторон“, — продолжил Похлак.

Следующим главным тренером сборной Эстонии по футболу, скорее всего, станет Юрген Хенн, который сейчас исполняет роль помощника тренера. Похлак также прямо упомянул об этом в интервью Soccernet, но не смог сказать, когда это изменение может произойти. „Что касается Томаса, его контракт рассчитан до конца года, и нам нужно оценить, когда наступит оптимальный момент для передачи руководства сборной преемнику“, — сказал он.

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