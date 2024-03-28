После скандала с авиарейсами министр иностранных дел Латвии подал в отставку

О том, что Кариньш уходит с должности, стало известно после встречи Кариньша с премьер-министром и товарищем по партии "Новое Единство" Эвикой Силиней.

Кариньш сообщил, что оставит пост министра 10 апреля, поскольку 11 апреля Сейм может утвердить нового главу МИД.

Уйдя с должности министр, Кришьянис Кариньш повел себя как порядочный западный политик, заявила Силиня после встречи с министром. По словам премьера, решение уйти с должности Кариньш принял сам, чтобы устранить любую тень сомнений в сложившейся ситуации и позволить провести все следственные процедуры по делу о спецрейсах.

"Считаю, что Кришьянис Кариньш на посту министра иностранных дел работал добросовестно, очень хорошо представлял интересы Латвии и в ЕС, и в НАТО", — отметила премьер-министр.

Кариньш подал в отставку, чтобы ситуация не повлияла на работу правительства, пояснила премьер-министр, отметив, что министр пошел на такой шаг после принятого на прошлой неделе решения Генпрокуратуры о возбуждении уголовного процесса по делу о спецрейсах.

У Силини, по ее собственным словам, пока нет на примете кандидата в министры иностранных дел.

22 марта Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовный процесс о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием специальных рейсов для командировок Кариньша во времена его премьерства.

Информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в латвийском обществе. По данным Госканцелярии, с сентября 2021 по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на такие рейсы было потрачено 613 830 евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС — 1,36 млн евро.

Проверка показала, что на специальные рейсы с 2021 по 2023 год были потрачены суммы, превышающие предусмотренные договорами.