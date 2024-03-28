МНЕНИЕ | Сергей Цветков: „Недопустимо отбирать у жителей Эстонии памятник жертвам депортаций“
На памятном камне высечено «Жертвам Репрессий» и стоят две даты 14.06.1941 и 25.03.1949. Каждый год в эти дни у памятника в Нарве жители города, а также гости, зажигают поминальные свечи, возлагают цветы и произносят речи, вспоминая своих родителей, родных, либо просто отдают дань памяти депортированным жителям Эстонии, чтобы такое не повторилось вновь. Однако с недавних пор этот памятник стал использоваться как мемориал Алексею Навальному и другим жертвам политических репрессий в России.
В Эстонии было две основные волны депортаций. 14 июня 1941 года советскими оккупантами были депортированы 10 000 жителей, в том числе примерно 7000 женщин и 2578 детей. После повторной советской оккупации преимущественно с 25 по 29 марта 1949 годы вывезли ещё 20 702 жителей Эстонии. Оккупанты заставили их оставить свои дома и в вагонах для скота под конвоем ехать в Сибирь, часто просто на снег без теплой одежды. Многие ехали именно через железнодорожную станцию Нарва, потому почти сразу после восстановления независимости Эстонии, на площади перед вокзалом по проекту архитектора Э. Келлера был сооружен монумент Memento mori, торжественно открытый в 1992 году. На памятном камне высечено «Жертвам Репрессий» и стоят две даты 14.06.1941 и 25.03.1949. Каждый год в эти дни у памятника в Нарве жители города, а также гости зажигают поминальные свечи, возлагают цветы и произносят речи, вспоминая своих родителей, родных, либо просто отдают дань памяти депортированным жителям Эстонии, чтобы такое не повторилось вновь.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2024 года, когда многие, опасаясь мобилизации, покидали Россию, в Эстонию из Санкт-Петербурга переехал ранее проживавший там Владимир Каштан, заявивший о себе в Нарве публичным дублированием текста пропагандиста российской агрессии Владлена Татарского «Всех убьем». Владимир избежал ответственности за агрессивные призывы очень просто — назвался художником, и хулиганство стало перфомансом! После смерти 16 февраля российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального в колонии „Полярный волк“, художник-активист начал использовать памятник жертвам депортаций 14.06.1941 и 25.03.1949 гг. как мемориал Алексею Навальному и другим жертвам политических репрессий в России.
В Нарве - как в России?
От Нарвы начинается Европа, Эстония, и это мемориал жертвам депортаций в Эстонии. Владимир Каштан на своей странице в социальной сети пишет: «Наверное, мне стоит чаще говорить, что я за Россию. Искренне верю, что у страны огромный потенциал, прижатый красно-коричневым сапогом. Искренне говорю, что хотел бы снова жить в Петербурге. И ровно из этого исходя приходится бороться. Хотя бороться мне совершенно неохота. Свобода? Пустое слово? Отчасти...Но в контексте своей родины, Эстонии, в контексте города, где я хотел бы жить - Петербурга, тема свободы и сопротивления меня не отпускает и, возможно, это нормально…. Я не особо патриот своей страны» (Эстонии).
Конечно, быть патриотом своей страны или нет — личное дело каждого. Но здесь в Европе, в Эстонии, ценности свободы — определяющие, потому здесь так важна трагедия оккупации и депортации. Тем более оскорбительно выглядят прямые параллели между эстонской и российской властью и полицией, которые проводит активист. Внешне на акции риторика против агрессии и репрессий в России, и тут же реплика Владимира: «В Нарве, как и в России, вычищают свечи и цветы у памятника репрессированным Memento mori...».
26 марта, на 40 дней со дня смерти Алексея Навального, Каштан провел перформанс, полностью изменивший смысл памятника «Memento mori». По его словам, он только «на один день временно убрал свои свечи и фотографии по просьбе отдела культуры. Мне пришлось запаковать все цветы, что люди несли все эти дни, в черный мешок и срезать все таблички, как это происходит в России с табличками последнего адреса и цветами у Соловецкого камня». Владимир обвиняет власти Эстонии, оскорбительно сравнивая их с агрессивным режимом в России.
В ходе перформанса художник-активист с друзьями зачитали имена на 40 табличках, наряду с жертвами, были и имена ныне живущих российских политзаключенных, к примеру Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза (младший), режиссёр Евгения Беркович и якутский шаман Александр Габышев. Про всех названных Владимир почему-то сказал, что они теперь «бессмертны и принадлежат вечности». Огонь и терновый венец, отсылающий к Христу были безусловно эффектны и рассчитаны на внимание медиа, но согласно христианской традиции такое объединение с мертвыми тех, чья жизнь сейчас в опасности, выглядит неуместным.
Память обо всех жертвах тоталитарного режима важна для живущих
Владимир утверждает, что «Советский Союз не только обокрал свой народ имущественно, не только лишил людей их родственников, но и отобрал у людей память. Важна семейная память, важна память о репрессиях», однако, он недоволен даже тем, что памятник на один или два дня в году нужно подготовить для нашего, эстонского мероприятия.
Ещё в марте 2021 года Нарвское общество охраны наследия выступило с открытым обращением об установке рядом с Нарвской Александровской церковью Мемориала всех жертв коммунистического тоталитарного режима, так как именно в Нарвской Александровской церкви в 29 ноября 1918 года была провозглашена Эстляндская трудовая Коммуна (Eesti Töörahva Kommuun), проводившая массовые расстрелы нарвитян без суда и следствия, в частности, были расстреляны священники Димитрий Чистосердов и Александр Волков, впоследствии даже канонизированные РПЦ Московского патриархата как святые мученики нарвской земли. В настоящее время в Нарве нет места, достойного их памяти.
На сегодня в Нарве нет памятника всем жертвам тоталитарного режима. Но это не повод неуважительно относиться к мемориалу «Memento mori», посвященному жертвам депортаций в Эстонии.
Таким образом, задолго до российских квазигосударств «ДНР» и «ЛНР» в Украине в 2014 году, на территории Эстонии Россия впервые в истории применила гибридную агрессию под названием Эстляндская Трудовая Коммуна. Обращение было поддержано Эстонским обществом охраны наследия, Объединения наследия "Сломанный Василёк", Эстонским институтом исторической памяти, Советом Эстонской партии Зелёных, Эстонским объединением офицеров в отставке, руководителем Исторического клуба военного училища Тонди Яаком Хаудом, руководителем объединения художников «Вестервалли» Ольгой Тюриной, бывшим настоятелем Нарвской Александровской церкви Виллу Юрьо, координатором портала Activatika.org, российской оппозиционной активисткой Евгенией Чириковой, всего 27 подписей.
8 апреля 2021 Нарвской горуправой были организованы общественные слушания, где большинство выступавших поддержали сооружение такого памятника. Предлагались разные варианты, например, нарвский журналист Роман Викулов предложил создать аллею дубов или других деревьев, символизирующих жертв. Другие выступавшие отметили, что Коммуна начала свою работу в ратуше и предлагали установить памятник жертвам на Стокгольмской площади, которая тогда строилась. Спустя два года, 1 августа 2023 года наряду с другими организациями Нарвское общество охраны наследия обратилось в Нарвскую горуправу с предложением включить установку такого мемориала жертвам тоталитаризма в Программу развития города Нарвы до 2035 года.
Сегодня, в условиях продолжающейся войны в Европе, поскольку 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, такой мемориал жертвам тоталитаризма в Нарве стал еще более актуальным и приобрел общеевропейское значение. На сегодня в Нарве действительно нет памятника всем жертвам тоталитарного режима. Но это не повод неуважительно относиться к мемориалу «Memento mori», посвященному жертвам депортаций в Эстонии. Памятник находится прямо у вокзала, сюда каждый день приезжают люди и совершенно непонятно, почему они должны видеть такие лозунги и фото, как будто они не в Эстонии, а в России. Ведь Нарва — это Эстония.
* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!