В Эстонии было две основные волны депортаций. 14 июня 1941 года советскими оккупантами были депортированы 10 000 жителей, в том числе примерно 7000 женщин и 2578 детей. После повторной советской оккупации преимущественно с 25 по 29 марта 1949 годы вывезли ещё 20 702 жителей Эстонии. Оккупанты заставили их оставить свои дома и в вагонах для скота под конвоем ехать в Сибирь, часто просто на снег без теплой одежды. Многие ехали именно через железнодорожную станцию Нарва, потому почти сразу после восстановления независимости Эстонии, на площади перед вокзалом по проекту архитектора Э. Келлера был сооружен монумент Memento mori, торжественно открытый в 1992 году. На памятном камне высечено «Жертвам Репрессий» и стоят две даты 14.06.1941 и 25.03.1949. Каждый год в эти дни у памятника в Нарве жители города, а также гости зажигают поминальные свечи, возлагают цветы и произносят речи, вспоминая своих родителей, родных, либо просто отдают дань памяти депортированным жителям Эстонии, чтобы такое не повторилось вновь.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2024 года, когда многие, опасаясь мобилизации, покидали Россию, в Эстонию из Санкт-Петербурга переехал ранее проживавший там Владимир Каштан, заявивший о себе в Нарве публичным дублированием текста пропагандиста российской агрессии Владлена Татарского «Всех убьем». Владимир избежал ответственности за агрессивные призывы очень просто — назвался художником, и хулиганство стало перфомансом! После смерти 16 февраля российского оппозиционера и политзаключенного Алексея Навального в колонии „Полярный волк“, художник-активист начал использовать памятник жертвам депортаций 14.06.1941 и 25.03.1949 гг. как мемориал Алексею Навальному и другим жертвам политических репрессий в России.

В Нарве - как в России?